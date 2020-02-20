"Не в той літак влучила ракета": скандал із постом українки отримав несподіваний поворот

Пост, опублікований на сторінці волонтерки Марини Лобок у Facebook невдовзі після прибуття в Україну лайнера з евакуйованими з Китаю українцями, здійняв хвилю обурення в мережі.

"Не в той літак влучила ракета", – йшлося в ньому. Як з'ясував OBOZREVATEL, автором допису є батько Марини, волонтер Микола Лобок, і він нібито не мав на увазі борт із Уханя. З моменту публікації його лайкнули всього 85 осіб, однак у коментарях розгорнулася бурхлива дискусія.

"Коли я писав про ракету й літак, я мав на увазі літак з кремлівським Ху*лом, так я називаю Путіна", – пояснив Микола. За його словами, він розмістив таку провокативну публікацію, щоб "почистити список друзів від тих, хто з головою не дружить". Пізніше волонтер відредагував пост, дописавши в ньому ще дві фрази: "Було б у літак кремлівського ху*ла! Московіти хутко зникніть". Було б у літак кремлівського хуйла!

Московіти хутко зникніть. Було б у літак кремлівського хуйла!

Московіти хутко зникніть. Було б у літак кремлівського хуйла!

Московіти хутко зникніть

Водночас він заявив, що проти евакуації українців з епіцентру епідемії коронавірусу. "Я вважаю, що це черговий постріл у мого друга, в нашого президента Володимира Зеленського. Я був знайомий із ним особисто", – сказав чоловік.

Він пояснив, що, на його думку, прибуття небезпечного рейсу до Києва стане ще одною причиною для громадян покинути свою країну. "З України люди і так тікають пачками. І здебільшого молодь. А це стане ще однією підставою, щоб виїхати", – припустив волонтер.

Борт з Уханя

Як переконаний Лобок, для українців, що перебувають у Китаї, необхідно було організувати карантин на місці, "заплатити якісь гроші та створити резервацію саме в Китаї, щоб збудник не поширювався в Україні". "Нехай вони й не хворі, але ті 14 чи 15 днів могли б перетерпіти", – сказав він.

Волонтер заявив, що не вірить в ефективність вжитих заходів під час евакуації. "Я ознайомлений із заходами безпеки, але це однаково вірус. Він же не розрізняє людей, він просто косить. Недарма літак розвернули. Кажуть, через погодні умови, але я думаю, що погода ні до чого", – сказав він.

Новини Літак з Уханя прилетів до Харкова

Відповідаючи на запитання, чому він користується акаунтом дочки, а не своїм особистим, Микола Лобок заявив: "Я маю право. Хто мені заборонить? Ті, хто думають, що це пише Марина, також мають право думати що завгодно".

Користувачі Facebook були обурені постом "Марини Лобок"

Користувачі Facebook були обурені постом "Марини Лобок"

Українська психологиня Лариса Волошина вважає, що істерична реакція українців і протести в селищі Нові Санжари на Полтавщині через приїзд евакуйованих людей із китайського Уханя свідчить про недовіру до влади та її компетентності.

Як писав OBOZREVATEL, 19 лютого почалася евакуація громадян України та інших країн з китайського міста Ухань, охопленого епідемією коронавирусу. Через несприятливі погодні умови літак не міг сісти в Харкові. Після приземлення людей повезуть в Нові Санжари на Полтавщину.

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