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/ Пульмонологія

Не тільки жар і кашель: з'явився повний список симптомів коронавирусу з Китаю

7.4т
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Жар і кашель, типові для пневмонії, є не єдиними симптомами нового коронавірусу (nCoV) з Китаю.

Як повідомляє NHK з посиланням на медиків, у багатьох пацієнтів, які потрапили з коронавірусом у лікарні міста Ухань, спостерігалися діарея, нудота, головний біль, втома, а також проблеми з травленням і нервовою системами.

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Крім того, в окремих випадках можливо серцебиття і утруднення в грудях. У деяких інфікованих спостерігалися тільки нетипові ознаки захворювання, при цьому підвищення температури відсутнє.

Така "різноманітність", кажуть лікарі, ускладнює діагностування захворювання на ранній стадії. У зв'язку з цим вони закликали бути пильними і при підозрі на вірус відразу ж звертатися до лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 26 січня стало відомо, що перший випадок захворювання новим коронавірусом (nCoV) з Китаю був зафіксований у Канаді.

Також nCoV дістався 25 січня до Австралії, Малайзії та Франції. При цьому в Національній комісії охорони здоров'я Китаю повідомили, що від смертельної пневмонії вдалося вилікувати 36 осіб. Їх уже виписали з лікарні.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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