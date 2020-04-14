Не тільки COVID-19: лікарі сказали, який кашель вказує на рак

Певні види кашлю можуть свідчити про розвиток онкологічної патології в легенях.

Як пише Express, дослідження провели фахівці британської Національної служби охорони здоров'я.

Ілюстрація

Згідно з їхніми даними, якщо кашель будить ночами і триває більше трьох тижнів, слід негайно звернутися до лікаря.

Також на онкологію може вказувати задишка, біль у грудях, хрип, мокрота іржавого кольору або з кров'ю.

При цьому фахівці підкреслюють, що такі симптоми не завжди свідчать про небезпечне захворювання, так як характерні і для інших легеневих хвороб, наприклад коронавірусу COVID-19.

Рання діагностика дозволяє швидше і ефективніше перемогти будь-яку хворобу, а в разі раку дає можливість вилікуватися повністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що простий аналіз крові може виявити понад 50 видів раку, часто навіть до появи будь-яких симптомів.

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