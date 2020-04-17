Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Не пов'язаний з коронавірусом: лікарі розвіяли міф про небезпечний симптом

Читати матеріал російською

Такий симптом як біль в горлі дуже рідко проявляється при захворюванні на коронавірус COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише BGR, найбільш поширеними симптомами коронавірусу є лихоманка, кашель, задишка і втома, а також втрата нюху і смаку.

При цьому дослідники з організації UC San Diego Health виявили, що у більшості опитаних пацієнтів з COVID-19 не було ангіни.

Ілюстрація

Ілюстрація

Так, хворі з ГРВІ в 4-5 разів частіше скаржилися на болі в горлі, ніж хворі з коронавірусом.

У дослідженні взяли участь 1480 пацієнтів з грипоподібними симптомами, у яких передбачалася наявність COVID-19. З них тільки у 102 осіб була виявлена ангіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дізнатися про зараження коронавірусом можна з трьох перших ознаках, які зазвичай помітні у хворого.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Теги
дослідження вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4662.

    Вилікувалися: 246. Померли: 125.

  • У світі захворіли більше 2,2 мільйонів осіб, загинули – понад 150 тисяч.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

  • Польща вирішила вийти з карантину: що дозволять в першу чергу.

  • Зеленський попередив, що 10% всього населення України можуть захворіти COVID-19.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини