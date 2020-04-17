Не пов'язаний з коронавірусом: лікарі розвіяли міф про небезпечний симптом

Такий симптом як біль в горлі дуже рідко проявляється при захворюванні на коронавірус COVID-19.

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Як пише BGR, найбільш поширеними симптомами коронавірусу є лихоманка, кашель, задишка і втома, а також втрата нюху і смаку.

При цьому дослідники з організації UC San Diego Health виявили, що у більшості опитаних пацієнтів з COVID-19 не було ангіни.

Ілюстрація

Так, хворі з ГРВІ в 4-5 разів частіше скаржилися на болі в горлі, ніж хворі з коронавірусом.

У дослідженні взяли участь 1480 пацієнтів з грипоподібними симптомами, у яких передбачалася наявність COVID-19. З них тільки у 102 осіб була виявлена ангіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дізнатися про зараження коронавірусом можна з трьох перших ознаках, які зазвичай помітні у хворого.

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