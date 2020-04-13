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Названо вітамін, який життєво необхідний при коронавірусі

1.2т
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Брак в організмі людини вітаміну D погіршує стан при наявності коронавірусу COVID-19.

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Дослідження вчених показало, що у людей похилого віку, які вживали добавки з вітаміном D, ризик розвитку інфекції знизився на 50%, пише NewsTalk.

Лікарі рекомендували в тих регіонах, де недостатньо сонячного світла, додатково приймати вітамін D.

Епідемія коронавірусу

Епідемія коронавірусу

Цей вітамін міститься в яйцях, печінці, жирній рибі (лосось або скумбрія), злаках і молочній продукції.

Відзначається, що в групі ризику щодо дефіциту вітаміну D знаходяться люди з надмірною вагою, низькою фізичною активністю, пацієнти з астмою або хронічними захворюваннями легенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар розповів, щоб уникнути зараження коронавірусом COVID-19 від продуктів, які куплені в магазині, потрібно дотримуватися кількох заходів безпеки.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Теги
харчування Вітамини
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