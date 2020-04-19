Названо вітамін, який може рятувати від коронавірусу

Вітамін D може сприяти зниженню ризиків заразитися COVID-19.

Як передає Daily Mail, вчені вважають, що прийом вітаміну на 50% знижує загрозу захворювань грудної клітини.

За словами лікарів, у людини в три-чотири рази більше шансів застудитися, якщо у неї дефіцит вітаміну D.

У зв'язку з цим в університеті Гранади в Іспанії протягом 10 тижнів буде проводитися дослідження за участю 200 пацієнтів з COVID-19. Вчені спробують з'ясувати, чи може "сонячний вітамін" допомогти при лікуванні.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, учені заявили, що до вересня цього року вони будуть мати щонайменше мільйон доз вакцини від коронавірусу.