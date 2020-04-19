Названо вітамін, який може рятувати від коронавірусу

Кирило Лютий Пульмонологія 02:05, 20.04.2020

Вітамін D може сприяти зниженню ризиків заразитися COVID-19.

Як передає Daily Mail, вчені вважають, що прийом вітаміну на 50% знижує загрозу захворювань грудної клітини.

За словами лікарів, у людини в три-чотири рази більше шансів застудитися, якщо у неї дефіцит вітаміну D.

У зв'язку з цим в університеті Гранади в Іспанії протягом 10 тижнів буде проводитися дослідження за участю 200 пацієнтів з COVID-19. Вчені спробують з'ясувати, чи може "сонячний вітамін" допомогти при лікуванні.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, учені заявили, що до вересня цього року вони будуть мати щонайменше мільйон доз вакцини від коронавірусу.

Коментувати
Здоров'я Пульмонологія

Дивіться також

"Швидка" не довезла: на Одещині від COVID-19 помер сімейний лікар

"Ситуація складна": Усик, який не вірить в небезпеку коронавiрусy, визнав помилку

У Зеленського виступили з важливою заявою про спалах COVID-19 після Великодня

У лаврі на Донеччині на Великдень зібрався натовп без масок: фото та відео

Радянська "Копійка" святкує 50-річчя: історія легенди