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/ Пульмонологія

Названо вітамін, який може рятувати від коронавірусу

1.9т
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Вітамін D може сприяти зниженню ризиків заразитися COVID-19.

Як передає Daily Mail, вчені вважають, що прийом вітаміну на 50% знижує загрозу захворювань грудної клітини.

За словами лікарів, у людини в три-чотири рази більше шансів застудитися, якщо у неї дефіцит вітаміну D.

У зв'язку з цим в університеті Гранади в Іспанії протягом 10 тижнів буде проводитися дослідження за участю 200 пацієнтів з COVID-19. Вчені спробують з'ясувати, чи може "сонячний вітамін" допомогти при лікуванні.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, учені заявили, що до вересня цього року вони будуть мати щонайменше мільйон доз вакцини від коронавірусу.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
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