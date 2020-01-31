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/ Пульмонологія

Названо три препарати для лікування коронавірусу

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Стало відомо, які препарати можуть допомогти в лікування смертельного коронавірусу 2019-nCoV, який стрімко поширюється по світу.

Список оприлюднило МОЗ Росії. При цьому уточнюється, що ці препарати є дієвими у реабілітації, інформації про специфічне лікування хвороби поки немає.

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Всі три препарати можна дістати в Україні, однак коштують вони чималих грошей. До списку потрапили "Рибавірин", "Бетаферон" чи інші аналоги рекомбінантного інтерферону бета-1b. Дієва речовина лопінавір або ритонавір, наприклад "Норвір".

"Рибавірин" в аптеках України коштує до 185 грн, інтерферон до 6 тисяч грн, а "Норвір" і аналоги – від 7 до 31 тис грн.

Поки ж препарат для лікування смертельного коронавірусу, ймовірно, розробили в Уханьскому інституті вірусології. Він працює на клітинному рівні, але поки лише проходить тестування.

Коронавірус у Китаї

Коронавірус у Китаї

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу 30 січня у Китаї різко зросла кількість загиблих через коронавірус 2019 nCoV. Кількість жертв рекордно зросла на 43 особи, всього загиблих станом на ранок 31 січня – 213 осіб.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Минздрав Россисси... дальше можно не читать! Помойка обозвская, еще долго будешь сюда тянуть всякие вуликие помои? От вас же была новость неделю назад, что на Россисси нашли препарат от этой болезни! Так почему они китайцам не скажут про эти целебные препараты? А патаму шо это афно-пропаганда вуличия, которая дальше рассиисси и де.пилоф, которые от них берут новости - не рассчитана!
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