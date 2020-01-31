Названо три препарати для лікування коронавірусу

Стало відомо, які препарати можуть допомогти в лікування смертельного коронавірусу 2019-nCoV, який стрімко поширюється по світу.

Список оприлюднило МОЗ Росії. При цьому уточнюється, що ці препарати є дієвими у реабілітації, інформації про специфічне лікування хвороби поки немає.

Всі три препарати можна дістати в Україні, однак коштують вони чималих грошей. До списку потрапили "Рибавірин", "Бетаферон" чи інші аналоги рекомбінантного інтерферону бета-1b. Дієва речовина лопінавір або ритонавір, наприклад "Норвір".

"Рибавірин" в аптеках України коштує до 185 грн, інтерферон до 6 тисяч грн, а "Норвір" і аналоги – від 7 до 31 тис грн.

Поки ж препарат для лікування смертельного коронавірусу, ймовірно, розробили в Уханьскому інституті вірусології. Він працює на клітинному рівні, але поки лише проходить тестування.

Коронавірус у Китаї

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу 30 січня у Китаї різко зросла кількість загиблих через коронавірус 2019 nCoV. Кількість жертв рекордно зросла на 43 особи, всього загиблих станом на ранок 31 січня – 213 осіб.

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