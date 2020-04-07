Італійські медики назвали показником, який пророкує смерть від коронавірусу, різке падіння рівня тромбоцитів у крові хворих.

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Про це з посиланням на дослідників з Університету Верони і університетської клініки Падуї спільно з колегами з США пишуть "Известия".

Так, у медичному середовищі показник рівня тромбоцитів часто використовують як маркер погіршення стану хворого – на його підставі оцінюють стан зараженого і вирішують, що робити далі.

Названо провісник швидкої смерті від коронавірусу freepik.com

В Італії проаналізували історії хвороби 1779 пацієнтів, 399 (22,4%) із них перебували у важкому стані. У всіх рівень тромбоцитів різко впав перед смертю.

Науковий співробітник лабораторії аналізу показників здоров'я населення та цифровізації охорони здоров'я МФТІ Росії Давид Наімзада пояснив, що тромбоцити впливають на збереження рідкого стану крові, зупинку кровотеч за пошкодження стінок судин і розчинення тромбів. Порушення цієї системи свідчить про різке погіршення роботи всього організму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені виявили, що у людей, що палять, COVID-19 проходить у більш важких формах, ніж у інших.

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