Названо новий рідкісний симптом коронавірусу

Почервоніння очей у людини може свідчити про захворювання на коронавірус COVID-19.

Як передає Mirror, до такого висновку прийшов фахівець Єльського університету Вінсенте Діаз.

Він зазначив, що новий симптом є вкрай рідкісним і відсоток його виявлення дуже низький. Тому наявність інфекції можна підтвердити лише у випадку присутності інших ключових симптомів.

У той же час лікар додав, що почервоніння очей також може свідчити про звичайний кон'юнктивіт.

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Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський попередив українців, що захворіти COVID-19 може до 10% від загальної кількості населення країни. Він підкреслив, що ситуацію можна пройти відносно безболісно, якщо дотримуватися умов карантину.