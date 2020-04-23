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/ Пульмонологія

Названо новий осередок коронавірусу в тілі людини: залишається надовго

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Навіть після видалення коронавірусу з дихальних шляхів людини, інфекція може ще довго зберігатися в очах.

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До такого висновку прийшли вчені, які розглянули випадки зараження в Китаї та Іспанії, пише DailyTimes.

"У ході вивчення нового коронавірусу ми дізнаємося про нього все більше. Стало зрозуміло, що він може вижити в очах навіть після видалення з дихальної системи", – вважають автори дослідження.

Названо новий осередок коронавірусу в тілі людини

Названо новий осередок коронавірусу в тілі людини

Кіров.ру

На користь такого твердження вчені привели реальні приклади, де у пацієнток після успішного лікування частки коронавірусної інфекції були виявлені в очах. РНК вірусу SARS-CoV-2 була виділена в очних мазках через кілька днів після того, як аналізи показали її відсутність у пробах із носа.

Однак дослідники визнали, що свідчень, що підтверджують властивість коронавірусної інфекції поширюватися через очі, дуже мало.

Залишається надовго: названо новий осередок коронавірусу в тілі людини

amunkai.ru

Експерти пояснили, що це може трапитися, якщо заражена людина чхає або кашляє поруч зі здоровою, і тому краплі вологи падають на очі. Потім вірус переміщується по дихальних шляхах у легені.

Також можна заразитися в тому випадку, якщо людина торкається забрудненої поверхні, а потім тре очі.

"Нам ще треба дізнатися про вплив вірусу на очі, проте деякі дослідження вже показали, що він може викликати кон'юнктивіт", – резюмували в дослідженні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики виявили, що ще одним симптомом коронавірусу є почервоніння і дискомфортний стан очей, викликані запаленням.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Современные противирусные препараты действуют системно - то есть проникают во все ткани организма... это вам так для образования, что бы всякую чушь не писали.
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