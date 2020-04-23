Залишається надовго: названо новий осередок коронавірусу в тілі людини

Навіть після видалення коронавірусу з дихальних шляхів людини, інфекція може ще довго зберігатися в очах.

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До такого висновку прийшли вчені, які розглянули випадки зараження в Китаї та Іспанії, пише DailyTimes.

"У ході вивчення нового коронавірусу ми дізнаємося про нього все більше. Стало зрозуміло, що він може вижити в очах навіть після видалення з дихальної системи", – вважають автори дослідження.

Названо новий осередок коронавірусу в тілі людини Кіров.ру

На користь такого твердження вчені привели реальні приклади, де у пацієнток після успішного лікування частки коронавірусної інфекції були виявлені в очах. РНК вірусу SARS-CoV-2 була виділена в очних мазках через кілька днів після того, як аналізи показали її відсутність у пробах із носа.

Однак дослідники визнали, що свідчень, що підтверджують властивість коронавірусної інфекції поширюватися через очі, дуже мало.

amunkai.ru

Експерти пояснили, що це може трапитися, якщо заражена людина чхає або кашляє поруч зі здоровою, і тому краплі вологи падають на очі. Потім вірус переміщується по дихальних шляхах у легені.

Також можна заразитися в тому випадку, якщо людина торкається забрудненої поверхні, а потім тре очі.

"Нам ще треба дізнатися про вплив вірусу на очі, проте деякі дослідження вже показали, що він може викликати кон'юнктивіт", – резюмували в дослідженні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики виявили, що ще одним симптомом коронавірусу є почервоніння і дискомфортний стан очей, викликані запаленням.

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