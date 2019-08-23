Названо мікроелемент, який захистить від пневмонії

Дослідники виявили важливий зв'язок між споживанням цинку з їжею і захистом від Streptococcus pneumoniae, основної бактеріальної причини пневмонії.

У всьому світі майже два мільярди людей страждають від дефіциту цинку, але чому це підвищує чутливість до бактеріальної інфекції, до сих пір не до кінця зрозуміло, повідомляє Medical Хpress.

Вчені з університету Мельбурна використовували сучасні методи візуалізації для виявлення того, як імунна система використовує цинк в якості протимікробного засобу для захисту під час нападу Streptococcus pneumoniae. В роботі, яка була опублікована в PLOS Pathogens, команда порівнювала інфекції у мишей з різним вмістом цинку в раціоні. Вони виявили, що миші з низьким споживанням цинку "здавалися" в три рази швидше, тому що в їх імунній системі було недостатньо цинку, щоб мати можливість впоратися з бактерією.

Встановлено, що цинк мобілізується в місцях інфекції, де він допомагає певним імунним клітинам вбивати Streptococcus pneumoniae. Також результати показали, що специфічні імунні клітини людини можуть використовувати цинк для посилення знищення даного інвазуючого штаму збудника пневмонії.

Біозображення легень миші при інфекції Streptococcus pneumoniae medicalxpress.com

Щорічно від пневмонії помирає більше мільйона людей, причому найбільший тягар для здоров'я припадає на країни, де дефіцит цинку часто залишається серйозною соціальною проблемою.

Пневмонія є однією з форм гострої респіраторної інфекції, яка вражає легені. Легені складаються з альвеол, які при диханні у здорової людини наповнюються повітрям. При пневмонії альвеоли заповнюються гноєм і рідиною, що робить дихання болючим і обмежує надходження кисню.

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За даними ВООЗ, пневмонія є найважливішою окремо взятою інфекційною причиною смертності дітей у всьому світі. У 2017 році від неї померли 808 694 дитини у віці до 5 років, що складає 15% всіх випадків дитячих смертей в цьому віці у всьому світі. Захворювання можна попередити за допомогою простих заходів, воно піддається лікуванню простими недорогими препаратами при належному догляді.

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