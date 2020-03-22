Названо хвороби, які збільшують ризик смерті при коронавірусі

Італійські медики дослідили хвороби, що підвищують ризик летального результату при інфікуванні коронавірусом COVID-19.

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Дані Італійського товариства інфекційних і тропічних хвороб регіону Ломбардія опубліковано на порталі Simit.org.

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Особливу небезпеку становлять проблеми з серцево-судинною системою. У цьому випадку ризик смерті при коронавірусі зростає на 10,5%.

Також в зоні ризику знаходяться люди, які страждають від діабету (загроза летального результату вища на 7,3%), з хронічними респіраторними захворюваннями (на 6,5%), з високим тиском – гіпертонією (на 6%), з онкологією (на 5,6%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Німеччини наблизилися до прориву у вивченні коронавірусу, який в майбутньому може дозволити зупинити його розмноження.

Також з'ясувалося, що середній інкубаційний період протікання захворювання на коронавірус у пацієнта становить 5,1 днів.

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