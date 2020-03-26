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/ Пульмонологія

Названий новий симптом коронавірусу: медики зробили попередження

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Медики виявили, що ще одним симптомом коронавірусу є почервоніння і дискомфортний стан очей, викликані запаленням.

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Свої висновки озвучили офтальмологи в США, пише видання Bild.

"Червоні і такі, що сльозяться, очі можуть бути раннім симптомом зараження коронавірусом, про це говорить зростаюче число скарг інфікованих пацієнтів на почервоніння, свербіж, сльозоточивість", – розповіли лікарі.

Почервоніння очей назвали новою ознакою коронавірусу

Почервоніння очей назвали новою ознакою коронавірусу

Извсетия

Американські офтальмологи вкотре підтвердили, що коронавірус може проникати в організм через очі, тому вони рекомендували захищати не тільки рот і ніс, а й очі за допомогою окулярів.

"Саме запалення слизової оболонки ока не обов'язково вказує на зараження коронавірусом, але разом із іншими симптомами, кашлем і лихоманкою, воно може говорити про захворювання", – попередили фахівці.

Нагадаємо, в список ознак коронавірусної інфекції входять кашель, висока температура, біль (у горлі, головний, м'язовий). Крім того, медики впевнені, що пацієнти можуть не мати ніяких симптомів захворювання COVID-19, що загрожує масовим зараженням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські медики заявили, що одним із симптомів зараження коронавірусом COVID-19 може стати раптова втрата нюху.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
США
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