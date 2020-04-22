Названий найвірогідніший спосіб заразиться коронавірусом

Гліб Іванов Пульмонологія 09:48, 22.04.2020

Найімовірніший спосіб заразиться коронавірусом – "вдихнути краплі", що виділяються при кашлі та чханні інфікованого. Передача COVID-19 по повітрю або через торкання малоймовірна.

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До такого висновку прийшли вірусологи з інституту регіону Хайнсберг в Німеччині, передає "Комсомольская правда". Вчені досліджували здатність COVID-19 виживати поза організмом носія. Відповідно до їхніх висновків, коронавірус не виживе на дверній ручці або поверхні телефону, малоймовірно зараження в супермаркеті або ресторані.

"Коли ми взяли зразки з дверних ручок, телефонів або туалетів, виявилося неможливо культивувати вірус в лабораторії на основі цих зразків", – пояснив керівник інституту Хендріка Штреека.

ria.ru

Дослідники встановили, що збудник COVID-19 чутливий до висихання, а зараження траплялося, "коли люди довго і близько контактували".

Як писав OBOZREVATEL, у Великобританії оголосили, що почнуть випробування вакцини від COVID-19 на добровольцях вже в четвер, 23 квітня.

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