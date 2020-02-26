Названий найбільш уразливий до коронавірусу вік

Китайському коронавіруск COVID-19 піддаються всі вікові категорії, однак ризик смерті збільшується залежно від того, наскільки людина доросла.

Як повідомляє worldometers.info з посиланням на дослідження CCDC Китаю, опубліковане 17 лютого, найбільш високий ризик померти, заразившись коронавірусом мають люди старші 80 років (14,8%).

Люди у віці від 70-79 років – 8%, 60-69 років – 3,6%, 50-59 років – 1,3%, 40-49 років – 0,4%, 30-39 років – 0,2 %, 20-29 років – 0,2% 10-19 років – 0,2%.

Страна

Серед дітей до 9 років смертей від інфікування COVID-19 зафіксовано не було.

Крім того, дослідження показало, що чоловіки помирають частіше жінок – 2,8% проти 1,7%. Також частіше жертвами стають пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом, хронічними респіраторними захворюваннями.

Нагадаємо, у Китаї за добу (25 лютого) підтвердили 406 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. При цьому 52 людини померли через викликане їм захворювання.

Як повідомила Національна комісія з охорони здоров'я КНР, до 26 лютого вірус виявили у 78 064 чоловік в Китаї, а кількість жертв захворювання збільшилася до 2715 осіб.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 25 лютого було виявлено перші випадки зараження коронавірусом COVID-2019 в Швейцарії, Румунії, а також на півдні Іспанії – в Каталонії.

В Італії вже семеро людей померли в результаті зараження COVID-19. Шість жертв – в Ломбардії, а одна – в Венето. Всього в країні коронавірусом інфіковані близько 290 осіб.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!