Названі пацієнти, яким особливо важливо дотримуватися карантину

У більшості країн оголошено карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Так, людей закликають не залишати своїх осель без особливої необхідності і уникати контактів зі сторонніми на період дії обмежувальних заходів.

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Однак є додаткові рекомендації для пацієнтів, що входять в групу особливого ризику коронавірусної інфекції, залишатися вдома протягом наступних 12 тижнів, незважаючи на термін введення загальних протиепідемічних заходів.

"Пацієнтам найбільшого ризику рекомендують залишатися вдома протягом наступних 12 тижнів - такі персоніфіковані листи від служби громадського здоров'я Великобританії скоро отримають 1,5 мільйона пацієнтів з найбільш важкими хронічними захворюваннями", – повідомила докторка медичних наук, кардіологиня Катерина Амосова в себе в Facebook, закликавши українців також прислухатися до даної рекомендації.

Так, в цю групу ризику входять пацієнти:

– після пересадки органів;

– з онкологічними захворюваннями в умовах отримання хіміо- і променевої терапії в зв'язку з раком легенів, з лейкемією, лімфомою, мієломою в будь-якій фазі лікування, при отриманні імунотерапії антитілами, лікуванні інгібіторами протеїнкінази або PARP, після пересадки кісткового мозку або стовбурових клітин <6 міс і лікування иммуносупрессантами;

– з важкими захворюваннями органів дихання: муковісцидозом, тяжкою формою бронхіальної астми, важким хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ);

– з важкими орфанними захворюваннями;

– вагітні з важкими хронічними і вродженими захворюваннями серця.

Також Амосова уточнила, що члени їх сімей можуть виходити з дому, але дотримуватися загальних правил соціального дистанціювання (відстань 2 м, не збиратися в групи, максимально обмежити контакти). Удома вони повинні ретельно мити руки з милом відразу після приходу з вулиці і протягом дня, постійно протирати поверхні у всіх місцях загального користування.

"Тактика захисту вразливих пацієнтів в межах будинку передбачає перебування переважно в окремих кімнатах, постійне провітрювання, обмеження перебування в одних приміщеннях з сусідами, оптимально - на відстані 2 метри, користування окремими рушниками та посудом, – додала експерт. – Пропоную вам, як пацієнтам, членам їх сімей, так і лікарям первинної ланки і вузьким спеціалістам, а також волонтерам, прислухатися до цих рекомендацій ".

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