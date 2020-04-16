Названі ознаки початку важкої форми COVID-19

Тимур Григоренко Пульмонологія 08:27, 16.04.2020 Оновлено: 08:33, 16.04.2020

Високі показники С-реактивного білка, D-димера та феритину в крові вказують на ранні ознаки важкої форми коронавірусу COVID-19.

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Про це повідомили американські вчені з Медичної школи імені Гроссмана при Нью-Йоркському університеті, передає MedRxiv.

Дослідники вивчили дані понад чотири тисячі пацієнтів з хворобою, половина з яких перебувала в лікарні. При цьому 650 чоловік були підключені до апарату штучної вентиляції легенів.

Симптоми COVID-19

Після проведених аналізів учені прийшли до висновку, що наявність С-реактивного білка, D-димера і феритину є ознакою важкої форми COVID-19.

Крім того, вчені визначили, що у важко хворих критично знижується рівень кисню в крові, менше 88%.

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