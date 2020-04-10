Названі небезпечні наслідки коронавірусу
Коронавірус сильно впливає на роботу головного мозку та імунної системи, а також може призвести до інсультів та інфарктів у людей похилого віку.
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Про це попередив учений-вірусолог Російської Академії наук Фелікс Єршов, передає "Вечерняя Москва".
Як з'ясували вчені, коронавірус, як і віруси грипу та герпесу, може призводити до відмирання цілих ділянок головного мозку. За словами Єршова, коронавірус суттєво послаблює захист людського організму.
Хвороба здатна пригнічувати імунну систему, у зв'язку з чим розвиваються вторинні імунодефіцити.
Часто до групи ризику з такою патологією потрапляють люди похилого віку. Діти і молодь менше піддаються ускладненням. У літніх же людей можуть виникати такі патології як інсульт та інфаркт, а також супутні хвороби, наприклад, бронхіт чи менінгіт.
Вірусолог також зазначив, що зазвичай основною причиною смертності від коронавірусу є не він сам, а патологія.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США лікарі виявили, що в окремих випадках зараження коронавірусом спостерігається порушення роботи мозку, сплутаність свідомості, судоми та інсульти.