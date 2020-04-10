Коронавірус сильно впливає на роботу головного мозку та імунної системи, а також може призвести до інсультів та інфарктів у людей похилого віку.

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Про це попередив учений-вірусолог Російської Академії наук Фелікс Єршов, передає "Вечерняя Москва".

Як з'ясували вчені, коронавірус, як і віруси грипу та герпесу, може призводити до відмирання цілих ділянок головного мозку. За словами Єршова, коронавірус суттєво послаблює захист людського організму.

Названі небезпечні наслідки коронавірусу vestnik.in.ua

Хвороба здатна пригнічувати імунну систему, у зв'язку з чим розвиваються вторинні імунодефіцити.

Часто до групи ризику з такою патологією потрапляють люди похилого віку. Діти і молодь менше піддаються ускладненням. У літніх же людей можуть виникати такі патології як інсульт та інфаркт, а також супутні хвороби, наприклад, бронхіт чи менінгіт.

Вірусолог також зазначив, що зазвичай основною причиною смертності від коронавірусу є не він сам, а патологія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США лікарі виявили, що в окремих випадках зараження коронавірусом спостерігається порушення роботи мозку, сплутаність свідомості, судоми та інсульти.