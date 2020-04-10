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/ Пульмонологія

Названі небезпечні наслідки коронавірусу

11.6т
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Коронавірус сильно впливає на роботу головного мозку та імунної системи, а також може призвести до інсультів та інфарктів у людей похилого віку.

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Про це попередив учений-вірусолог Російської Академії наук Фелікс Єршов, передає "Вечерняя Москва".

Як з'ясували вчені, коронавірус, як і віруси грипу і герпесу, може призводити до відмирання цілих ділянок головного мозку. За словами Єршова, коронавірус сильно послаблює захист людського організму.

Названі небезпечні наслідки коронавірусу

Названі небезпечні наслідки коронавірусу

vestnik.in.ua

Хвороба здатна пригнічувати імунну систему, в зв'язку з чим розвиваються вторинні імунодефіцити.

Часто в групу ризику при такій патології потрапляють люди похилого віку. Діти і молодь менше схильні до ускладнень. У літніх же людей може виникати такі патології як інсульт та інфаркт, а також супутні хвороби, наприклад, бронхіт або менінгіт.

Вірусолог також зазначив, що, як правило, основною причиною смертності від коронавірусу є не він сам, а патологія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США лікарі виявили, що в окремих випадках зараження коронавірусом спостерігається порушення роботи мозку, сплутаність свідомості, судоми і інсульти.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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