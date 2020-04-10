Коронавірус сильно впливає на роботу головного мозку та імунної системи, а також може призвести до інсультів та інфарктів у людей похилого віку.

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Про це попередив учений-вірусолог Російської Академії наук Фелікс Єршов, передає "Вечерняя Москва".

Як з'ясували вчені, коронавірус, як і віруси грипу і герпесу, може призводити до відмирання цілих ділянок головного мозку. За словами Єршова, коронавірус сильно послаблює захист людського організму.

Названі небезпечні наслідки коронавірусу vestnik.in.ua

Хвороба здатна пригнічувати імунну систему, в зв'язку з чим розвиваються вторинні імунодефіцити.

Часто в групу ризику при такій патології потрапляють люди похилого віку. Діти і молодь менше схильні до ускладнень. У літніх же людей може виникати такі патології як інсульт та інфаркт, а також супутні хвороби, наприклад, бронхіт або менінгіт.

Вірусолог також зазначив, що, як правило, основною причиною смертності від коронавірусу є не він сам, а патологія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США лікарі виявили, що в окремих випадках зараження коронавірусом спостерігається порушення роботи мозку, сплутаність свідомості, судоми і інсульти.

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