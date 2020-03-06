5 методів профілактики коронавіруса, які не працюють

З кожним повідомленням про новий випадок інфікування коронавірусом COVID-19 з'являється все більше бажання зробити максимум заходів для запобігання зараженню. І оскільки попит породжує пропозицію, на просторах інтернету з'являється все більше рекомендацій з профілактики, які насправді є як мінімум неефективними.

Зокрема, тоді як ВООЗ настійно рекомендує для зниження ризиків зараження ретельно дотримуватися особистої гігієни, уникати контакту з людьми з симптомами ГРВІ та відмовитися від відвідування людних місць, з різних джерел сиплються поради пити гарячу воду, їсти морозиво і навіть вживати алкоголь.

MedOboz підготував для вас список найпопулярніших рекомендацій щодо захисту, в які не потрібно вірити.

Не варто вірити всьому, що вам радять Страна

Їсти й пити холодні продукти і напої

Ефективність цього методу обгрунтована тим, що коронавірус "боїться" холоду, і вживання холодних продуктів допоможе знищити його ще на підступах.

Однак в ВООЗ відзначають, що підстав вважати, що новий коронавірус (або інші віруси) нейтралізується в холодному середовищі, немає.

При цьому експерти підкреслюють, що нормальна температура людського тіла - 36,5-37 градусів, і залишається такою незалежно від зовнішніх факторів. До того ж, їжа і напої, які ми вживаємо (навіть холодні), дуже швидко нагріваються до тієї ж температури.

Пити гарячу воду і приймати гарячу ванну

Автори цієї поради заявляють, що вірус боїться високих температур і гине вже при температурі близько 30 градусів.

Але знову ж таки, температура тіла людини складається 36,5-37 градусів, при цьому вірус цілком комфортно себе в ньому почуває, і витримує навіть лихоманку, коли показники підскакують до 39-40 градусів.

Так що температури води, прийнятні для пиття і прийняття ванни, коронавірус спокійно "переживе", а ось більш високі без наслідків вже не витримає організм.

Пити віскі і обробляти тіло антисептиками

Вживання алкоголю в протистоянні вірусу ніяк не допоможе, а тільки збільшити ризик зараження: спиртне "б'є" по імунітету, від чого навіть маленька "порція" патогена може стати критичною.

І обробка тіла дезінфекторами (з вмістом спирту, хлору і т.д.) також не принесе бажаного результату: з вірусом, що потрапив в організм вони точно не впораються.

Ефективно обробляти антисептиками руки, коли немає можливості їх вимити з милом під проточною водою – це допоможе знищити патогени на шкірі і попередити їх перенесення на слизові оболонки.

Ставити щеплення від пневмонії

Оскільки коронавірус може спровокувати розвиток важкої форми пневмонії, з'явилися чутки про те, що вакцини проти пневмонії, такі як пневмококова вакцина і вакцина проти гемофільної інфекції типу B (Hib) напевно захистять від небезпечних наслідків.

Але експерти пояснюють, що COVID-19 настільки новий і незвичний, що йому потрібна власна вакцина, над розробкою якої зараз активно ведуться роботи, а перераховані вище, на жаль, в даному випадку неефективні. Тому сподіватися на них і нехтувати стандартними заходами профілактики не варто.

Їсти багато часнику

Рекомендують для профілактики коронавіруса і регулярно у великих кількостях їсти часник. Однак тільки з цих мотивів налягати на цей продукт не потрібно.

Часник насправді здоровий продукт, що має високі антибактеріальні властивості, проте немає ніяких даних про те, що він допомагає запобігти зараженню вірусами.

До того ж, до вживання цього овоча є ряд протипоказань, з якими варто ознайомитися ще до того, як проявляться негативні наслідки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які засоби насправді є ефективними в профілактиці коронавіруса.

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