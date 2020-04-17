Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Названа смертельна для коронавірусу температура

12.8т
Читати матеріал російською

Французькі вчені встановили, що коронавірус гине протягом 15 хвилин при температурі 92 градуси Цельсія.

Висновки дослідників з університету Екс-Марсель опублікував портал bioRxiv.

Так, у ході експерименту штам коронавірусу помістили в стерильну пробірку і пробірку з біоматеріалом. Обидва зразки нагріли до 60 градусів, тепло зберігали протягом години. Однак вірус, що перебував у нестерильному зразку, здатності розмножуватися не втратив.

Названа смертельна для коронавірусу температура

Названа смертельна для коронавірусу температура

Повністю "відключити" його вдалося тільки після нагрівання до 92 градусів Цельсія протягом 15 хвилин.

Вчені звернули увагу, що дезінфекція в більшості лабораторій здійснюється при нагріванні матеріалів до 60 градусів.

У зв'язку з цим біологи припустили, що для зразків із високим вмістом вірусу цього може не вистачити, і висловили надію, що результати дослідження допоможуть вибрати найкращий спосіб дезактивації коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські лікарі заявили, що коронавірус гине в організмі після температури 38 градусів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Франція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
12
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини