Французькі вчені встановили, що коронавірус гине протягом 15 хвилин при температурі 92 градуси Цельсія.

Висновки дослідників з університету Екс-Марсель опублікував портал bioRxiv.

Так, у ході експерименту штам коронавірусу помістили в стерильну пробірку і пробірку з біоматеріалом. Обидва зразки нагріли до 60 градусів, тепло зберігали протягом години. Однак вірус, що перебував у нестерильному зразку, здатності розмножуватися не втратив.

Названа смертельна для коронавірусу температура

Повністю "відключити" його вдалося тільки після нагрівання до 92 градусів Цельсія протягом 15 хвилин.

Вчені звернули увагу, що дезінфекція в більшості лабораторій здійснюється при нагріванні матеріалів до 60 градусів.

У зв'язку з цим біологи припустили, що для зразків із високим вмістом вірусу цього може не вистачити, і висловили надію, що результати дослідження допоможуть вибрати найкращий спосіб дезактивації коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські лікарі заявили, що коронавірус гине в організмі після температури 38 градусів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!