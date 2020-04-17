Французькі вчені встановили, що коронавірус гине протягом 15 хвилин при температурі 92 градуси Цельсія.
Висновки дослідників з університету Екс-Марсель опублікував портал bioRxiv.
Так, у ході експерименту штам коронавірусу помістили в стерильну пробірку і пробірку з біоматеріалом. Обидва зразки нагріли до 60 градусів, тепло зберігали протягом години. Однак вірус, що перебував у нестерильному зразку, здатності розмножуватися не втратив.
Названа смертельна для коронавірусу температура
Повністю "відключити" його вдалося тільки після нагрівання до 92 градусів Цельсія протягом 15 хвилин.
Вчені звернули увагу, що дезінфекція в більшості лабораторій здійснюється при нагріванні матеріалів до 60 градусів.
У зв'язку з цим біологи припустили, що для зразків із високим вмістом вірусу цього може не вистачити, і висловили надію, що результати дослідження допоможуть вибрати найкращий спосіб дезактивації коронавірусу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські лікарі заявили, що коронавірус гине в організмі після температури 38 градусів.
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