Названа нова дистанція, на якій передається коронавірус

Коронавірус COVID-19 може поширюватися на відстань до 13 футів (4 метри).

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Такий висновок зробили китайські вчені, які вивчили зразки поверхні та повітря, передає Express.

Дослідники розпорошили аерозоль з вірусом, і його концентрація була значно знижена на відстані 4 метрів. На їхню думку, гравітація планети впливає на вірус і його поширення. Вчені відзначили, що з цієї причини вірус переноситься людьми на взуття.

Епідемія COVID-19

"Половина зразків з підошов черевиків медичного персоналу відділення інтенсивної терапії була позитивною. Таким чином, підошви взутті медичного персоналу можуть переносниками вірусу", – йдеться в дослідженні.

В результаті вчені закликали збільшити дистанцію між людьми до 4 метрів.

Нагадаємо, раніше лікар-інфекціоніст назвав дотримання безпечної відстані між людьми в межах 1,5-2 м назвали більш важливим заходом профілактики коронавірусц, ніж заборона на масові заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 квітня коронавірус зменшив темп в Європі, де зареєстрували рекордно низьку кількість заражень і смертей, проте повернувся в Китай і прискорився в Україні.

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