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/ Пульмонологія

Названа найнебезпечніша причина, що викликає хворобу легенів

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Брудне міське повітря може викликати такі ж захворювання легенів, як і куріння по 20 сигарет у день протягом 29 років.

Про це повідомили американські вчені, які спостерігали за 7071 дорослим протягом 10 років, передає медичний журнал JAMA.

З'ясувалося, що брудне повітря в містах збільшує ймовірність розвитку різних типів захворювань легенів, перш за все емфіземи. Основним джерелом забруднення назвали приземний озон, який корисний у верхніх шарах атмосфери, але шкідливий у нижніх.

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Дослідження встановило, що приземний озон є найнебезпечнішим забруднювачем і пов'язаний зі зниженням функції легенів. Приземний озон утворюється, коли ультрафіолетове світло реагує із забруднювачами повітря від використання викопного палива. Причому цей процес особливо прискорюється в спеку.

"Ми були здивовані, побачивши, який сильний вплив забруднене повітря вчинило на розвиток емфіземи легенів. Його можна порівняти з наслідками від куріння сигарет, яке на сьогоднішній день вважається основною з відомих причин емфіземи", – розповів доктор Джоел Кауфман з Університету Вашингтона.

Брудне міське повітря

Брудне міське повітря

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені сказали, як уберегтися від раку легенів.

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Місце
США
Теги
здоров'я медицина хвороба
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