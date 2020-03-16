Декасан від Юріяфарм: ефективний при коронавірус?

Поки провідні вчені з усього світу б'ються над створенням ефективних ліків і вакцини проти раніше невідомого коронавіруса COVID-19 (на хвилиночку, вірус був виявлений тільки в грудні, тобто, про нього дізналися трохи більше чотирьох місяців тому, а "познайомилися" з його особливостями і того пізніше – це важливо!), і поки відкрито заявляють, що на дослідження піде не менше року, українська фармакологічна компанія "Юріяфарм" вже заявила, що ДАВНО створила препарат-антисептик, ефективний в профілактиці цього новоявленої напасті.

Ім'я цього чуда медичного прориву – декаметоксин, більш відомий в народі як Декасан.

Чудо-препарат 1 Соціальна аптека

Так, в екстреному листі, до речі, затвердженим вченою радою Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Яновського НАМН України на позачерговому засіданні від 6 березня лікувально-профілактичним установам запропоновано в практиці профілактики коронавірусної інфекції застосовувати антисептик декаметоксин.

"Важлива роль у розвитку інфекції нижніх дихальних шляхів (ІНДШ) належить респіраторних вірусів, серед яких значне місце займають коронавіруси (CoV). За нашими спостереженнями в 2014-2019 в Україні ці збудники зустрічалися у 8% дорослих і 28% дітей хворих ІНДШ. В зв'язку з тим, що останнім часом у всьому світі спостерігається збільшення кількості інфікованих та померлих від коронавіруса осіб, ВООЗ була оголошена надзвичайна ситуація в результаті поширення COVID-19, викликаної SARS-CoV-2. В умовах відсутності вакцинних препаратів проти цієї інфекції та обмеженого арсеналу противірусних засобів з доведеною клінічною ефективністю, питання профілактики набувають особливого значення", – ось так зворушливо і переконливо починається "багатообіцяючий" лист-рекомендація.

Далі автори заявляють, що перевірили ефективність препарату на різних коронавірусах і не виявили стійких до нього штамів. Зокрема, пояснюється, що декаметоксин "здатний впливати ЦПМ мікроорганізмів і робить їх нездатними концентруватися на клітинах організму людини".

Так, надихнувшись своїми власними заявами, автори пропонують декаметоксином і руки мити, і горло полоскати, і в очі його закапувати, і навіть заливати в небулайзери для профілактичних інгаляцій. Тобто, залитися ним "по всіх фронтах", і жити-не тужити в умовах світової пандемії.

Ех, де ж ти була раніше зі своїми геніальними ідеями, "Юріяфарм"? (Сарказм) Насправді, ну не добре так широко "розкривати кишеню" в той момент, коли люди готові повірити у що завгодно (в тому числі і в такі "переконливі" рекомендації), аби вберегтися від незвіданої хвороби.

Відомий педіатр Ганна Горбань написала про відповідний лист у себе в Facebook: "Якщо це не фейк, то мені вже соромно". А коментатори публікації були ще менш стриманими.

Пост Анни Горбань

Коментарі до посту Анни Горбань

Коментарі до посту Анни Горбань

Коментарі до посту Анни Горбань

PS Дорогі читачі, слухайте рекомендації ВООЗ і досвідчених лікарів – не існує специфічних заходів профілактики коронавіруса. Поки не існує. Зовсім. Є тільки загальні – мийте руки, провітрюйте квартири, робіть вологе прибирання і не відвідуйте людні місця. А, і ще – добре їжте і багато спіть: це зміцнює ваш імунітет - єдиний вірний захисник від будь-якого вірусу. А шахраїв і шарлатанів, які бажають нажитися на ажіотажі, не потрібно слухати. Повірте, коли щось ефективне дійсно створять, новина про це прогримить у всьому світі, а не тільки тихо і гордо проскулить в одній тільки Україні.

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