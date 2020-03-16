Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Декасан від Юріяфарм: ефективний при коронавірус?

870
Читати матеріал російською

Поки провідні вчені з усього світу б'ються над створенням ефективних ліків і вакцини проти раніше невідомого коронавіруса COVID-19 (на хвилиночку, вірус був виявлений тільки в грудні, тобто, про нього дізналися трохи більше чотирьох місяців тому, а "познайомилися" з його особливостями і того пізніше – це важливо!), і поки відкрито заявляють, що на дослідження піде не менше року, українська фармакологічна компанія "Юріяфарм" вже заявила, що ДАВНО створила препарат-антисептик, ефективний в профілактиці цього новоявленої напасті.

Ім'я цього чуда медичного прориву – декаметоксин, більш відомий в народі як Декасан.

Чудо-препарат

Чудо-препарат

1 Соціальна аптека

Так, в екстреному листі, до речі, затвердженим вченою радою Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Яновського НАМН України на позачерговому засіданні від 6 березня лікувально-профілактичним установам запропоновано в практиці профілактики коронавірусної інфекції застосовувати антисептик декаметоксин.

"Важлива роль у розвитку інфекції нижніх дихальних шляхів (ІНДШ) належить респіраторних вірусів, серед яких значне місце займають коронавіруси (CoV). За нашими спостереженнями в 2014-2019 в Україні ці збудники зустрічалися у 8% дорослих і 28% дітей хворих ІНДШ. В зв'язку з тим, що останнім часом у всьому світі спостерігається збільшення кількості інфікованих та померлих від коронавіруса осіб, ВООЗ була оголошена надзвичайна ситуація в результаті поширення COVID-19, викликаної SARS-CoV-2. В умовах відсутності вакцинних препаратів проти цієї інфекції та обмеженого арсеналу противірусних засобів з доведеною клінічною ефективністю, питання профілактики набувають особливого значення", – ось так зворушливо і переконливо починається "багатообіцяючий" лист-рекомендація.

Далі автори заявляють, що перевірили ефективність препарату на різних коронавірусах і не виявили стійких до нього штамів. Зокрема, пояснюється, що декаметоксин "здатний впливати ЦПМ мікроорганізмів і робить їх нездатними концентруватися на клітинах організму людини".

Так, надихнувшись своїми власними заявами, автори пропонують декаметоксином і руки мити, і горло полоскати, і в очі його закапувати, і навіть заливати в небулайзери для профілактичних інгаляцій. Тобто, залитися ним "по всіх фронтах", і жити-не тужити в умовах світової пандемії.

Ех, де ж ти була раніше зі своїми геніальними ідеями, "Юріяфарм"? (Сарказм) Насправді, ну не добре так широко "розкривати кишеню" в той момент, коли люди готові повірити у що завгодно (в тому числі і в такі "переконливі" рекомендації), аби вберегтися від незвіданої хвороби.

Відомий педіатр Ганна Горбань написала про відповідний лист у себе в Facebook: "Якщо це не фейк, то мені вже соромно". А коментатори публікації були ще менш стриманими.

Пост Анни Горбань

Пост Анни Горбань

Коментарі до посту Анни Горбань

Коментарі до посту Анни Горбань

Коментарі до посту Анни Горбань

Коментарі до посту Анни Горбань

Коментарі до посту Анни Горбань

Коментарі до посту Анни Горбань

PS Дорогі читачі, слухайте рекомендації ВООЗ і досвідчених лікарів – не існує специфічних заходів профілактики коронавіруса. Поки не існує. Зовсім. Є тільки загальні – мийте руки, провітрюйте квартири, робіть вологе прибирання і не відвідуйте людні місця. А, і ще – добре їжте і багато спіть: це зміцнює ваш імунітет - єдиний вірний захисник від будь-якого вірусу. А шахраїв і шарлатанів, які бажають нажитися на ажіотажі, не потрібно слухати. Повірте, коли щось ефективне дійсно створять, новина про це прогримить у всьому світі, а не тільки тихо і гордо проскулить в одній тільки Україні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Медревізор Медревізор
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини