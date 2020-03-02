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/ Пульмонологія

Навіщо шукати "нульового пацієнта" коронавірусу: озвучені головні причини

1.6т
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"Нульового пацієнта" коронавірусу Covid-19 необхідно визначити для того, аби дати відповіді на запитання: як, коли та чому почалася епідемія. Також це може зупинити поширення захворювання чи запобігти майбутнім спалахам.

Про це йдеться у матеріалі ВВС Україна. Так, влада Китаю спочатку повідомляла, що вперше захворювання вірусом зафіксували 31 грудня 2019 року. Багато перших випадків вірусної пневмонії пов'язали з ринком морепродуктів та тварин в Ухані, що у провінції Хубей. Саме цей регіон став епіцентром спалаху.

Втім, дослідження китайських вчених, яке опублікували у журналі Lancet, стверджує, що вперше діагноз Covid-19 поставили ще 1 грудня. До того ж, за їх даними, ця людина не мала стосунку до морепродуктів з ринку Хуанань. Старша лікарка у лікарні Цзиніньтан в Ухані та одна з авторок дослідження Ву Веньцзюань заявила, що пацієнтом був чоловік, похилого віку, який страждав хворобою Альцгеймера.

Коронавірус. Ілюстрація

Коронавірус. Ілюстрація

Globallookpress

"Він жив за чотири-п'ять автобусних зупинок від ринку морепродуктів і, оскільки був хворий, майже не виходив з дому", – пояснила вона.

Жінка додала, що у трьох інших людей в наступні дні виникли симптоми вірусу, але двоє з них теж не мали "контакту" із вказаним ринком. Водночас 27 із 41 пацієнта, які потрапили до медзакладів на ранніх стадіях спалаху, мали стосунок до нього.

Так, наприклад, епідемія еболи в Західній Африці у 2014-2016 роках була найбільшим спалахом вірусу з моменту його виявлення 1976 року. За даними ВООЗ, від еболи померло понад 11 000 людей. Спалах нового штаму розпочався з дворічного хлопчика з Гвінеї. Той міг заразитися, коли грався у дуплі дерева, де жили кажани.

Втім, ймовірно, найвідомішим "нульовим пацієнтом" була Мері Меллон із прізвиськом "тифозна Мері". Його жінка отримала через те, що спричинила спалах черевного тифу у Нью-Йорку в 1906 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 1 березня у світі від небезпечного коронавірусу загинуло 2980 осіб. Кількість заражених склала 85 905. У Китаї загальна кількість померлих досягла – 2870 осіб, в Ірані – 43, в Італії – 29, в Південній Кореї – 17.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
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