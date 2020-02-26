"Народ змітає їжу, готуючись до блокади": в Італії почалася паніка з приводу коронавіруса

Новий китайський коронавірус COVID-19 дістався і до Італії. За останній тиждень в країні почалася справжня паніка, оскільки кількість пацієнтів стрімко збільшується.

На сьогоднішній день, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я країни, заражені 322 пацієнта, 10 хворих померли, і один інфікований одужав.

Трохи хронології. За даними італійського МОЗ, 30 січня наказом міністра охорони здоров'я були скасовані всі рейси в Китай і з Китаю терміном на 90 днів. 31 січня уряд країни оголосив надзвичайний стан, виділив кошти і призначив начальника цивільного захисту Анджело Борреллі спеціальним комісаром з надзвичайних ситуацій. Крім того, рада міністрів прийняла декрет-закон про заходи щодо заборони доступу і виїзду в муніципалітетах, де є спалахи або хоча б один випадок інфікування COVID-19, а також по припиненню демонстрацій і подій в цих регіонах.

"Подивившись новини, змітають продукти"

Уряд стверджує, що ситуація під контролем і вживаються всі можливі превентивні заходи, але серед жителів країни спалахує справжня паніка.

"Чума! Рятуйся хто може !!! В супермаркетах народ змітає їжу, готуючись до блокади (мабуть), і скуповують всі знезаражуючі гелі в місті, скасовують подорожі і т.д.", – написала мешканка Рима, екскурсоводка Катерина Шкатова у себе в Instagram, закликаючи припинити бездумну паніку.

"Коронавірус дуже схожий на грип. Він таким же шляхом поширюється, має такі ж симптоми і так само лікується. Єдине, що цей вірус поширюється швидше, ніж звичайно. Якщо від хворого на звичайний грип заражаються в середньому 13 осіб, від коронавіруса – 22", – пише дівчина, нагадавши, що щороку від звичайного сезонного грипу вмирає до 650 тисяч осіб, при цьому паніки він не викликає.

"Знаєте, коли мені кажуть фразу "Тільки без паніки", я починаю хвилюватися в 150 разів сильніше ... Без паніки... Але паніка присутня і вона відчутна ...", – поділилася своїми переживаннями в пості в Instagram Юлія Пожидаєва з Венеції .

"Чортів вірус наводить паніку, спасибі ЗМІ. Показали порожні полиці в магазинах в червоній зоні (епіцентр, закритий на карантин) на наступний день всі кинулися затарюватися. Ланцюгова реакція. Насправді, проблем з продуктами немає і не буде. Поки закриті всі навчальні установи в усій північній Італії до 1 березня і скасовані всі заходи. А також закриті музеї, дискотеки, бібліотеки і т.д. Всі стали активно мити і дезінфікувати руки, що не може не радувати! Думаю, всі вже вивчили цю тему і знають, що смертність від цього вірусу мізерно мала в порівнянні з іншими захворюваннями", – розповіла про ситуацію в Італії в своєму Instagram мешканка Верони Валентина Лоруссо.

В Італію туристів не відправляють

Як відомо, Італія – одна з найбільш популярних країн серед українських туристів.

"Зараз всі туроператори закривають рейси в Італію, зокрема ми зовсім не направляємо туристів в країни, де є випадки коронавіруса. Тим більше, що туристична страховка не покриває витрати на лікування на випадок зараження", – розповіла MedOboz менеджер одного з київських турагентств Яна Повелко, додавши, що і попит на такі напрямки істотно знизився.

Разом з тим, під постами інфекціоніста Ольги Голубовської в коментарях цікавляться з приводу тактики ведення туристів, які прибули з Італії:

"Чи треба направляти в обсерватор людей, які повертаються з Мілана? У нас група туристів повертається звідти в п'ятницю. Їх госпіталізувати або під чесне слово відпускати додому, і тільки якщо з'явиться клініка, тоді госпіталізувати?", - запитала її колега Ольга Мартиненко, на що отримала відповідь організувати спостереження і дати під підпис рекомендації.

Коментар під постом Ольги Голубовської

Раніше OBOZREVATEL давав покрокову інструкцію на випадок підозри на зараження коронавірусом.

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