Нам загрожує пандемія коронавірусу: експерт зробив заяву

Новий китайський коронавірус викликав справжній переполох у всьому світі – за два місяці (з моменту першого виявлення) він забрав життя більше 300 осіб і поклав на лікарняні ліжка тисячі пацієнтів.

І хоча нова інфекція повністю не вивчена, світові експерти з інфекційних захворювань вже говорять, що 2019 nCov може привести до пандемії (затяжній епідемії на двох і більше континентах).

Вчені поки що не встановили, наскільки смертоносний новий коронавірус, але з'являється все більше підтверджень того, що він легко передається. Експерти вже встановили, що він поширюється швидше, ніж грип і його попередники - коронавіруси SARS і MERS.

Світу загрожує пандемія коронавіруса ТСН

"Він дуже контактогенний і є висока ймовірність, що коронавірус призведе до пандемії. Наскільки катастрофічними будуть наслідки, поки складно припустити", - сказав директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США доктор Ентоні Фаучи, передає CNN.

За його словами, в деяких країнах наслідки пандемії будуть більш жорсткими, ніж в інших. "Справа в тому, що в той час, як більш багаті країни можуть направляти свої ресурси на раннє виявлення і лікування, країни з крихкими системами охорони здоров'я швидше за все не зможуть запропонувати такий же рівень медичної допомоги", - зазначив учений.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що лікар з Таїланду знайшов ефективне лікування коронавіруса.

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