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/ Пульмонологія

Більш небезпечний, ніж грип: медики попередили про загрозу коронавірусу

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Згідно з останніми даними, новий китайський коронавірус 2019-nCoV забрав життя вже 26 осіб, а кількість заражених перевищила 800.

Хвороба поширилася вже в 10 країн, і відомства з організації охорони здоров'я більшості держав ініціюють екстрені заходи для запобігання епідемії на своїх територіях.

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Основна група ризику – люди з ослабленим імунітетом

Основна група ризику – люди з ослабленим імунітетом

Дело

Головна небезпека цього вірусу в тому, що він провокує розвиток смертельно небезпечної вірусної пневмонії. Водночас ні вакцини, ні спеціальних ліків проти нього поки немає. А в групі особливого ризику – особи зі зниженою функцією імунітету (діти, вагітні, люди похилого віку і пацієнти з хронічними захворюваннями на зразок діабету, гіпертонії тощо).

Деякі медики розглядають 2019-nCoV в контексті інших смертельних збудників, зокрема сезонного грипу, який щорічно вбиває тисячі пацієнтів. Однак дослідження китайських вчених показує, що коронавірус є значно небезпечнішим, ніж грип, йдеться в доповіді, опублікованій в журналі Тhelancet.

Зокрема, результати їхньої роботи свідчать, що в Китаї щорічно спостерігається в середньому майже 88 тисяч летальних випадків грипу, водночас смертність становить від 1,6% до 2,6%. Більшість померлих внаслідок зараження – люди, що старші за 60 років.

І хоча справжні масштаби нового недуги невідомі, вона видається більш загрозливою, ніж сезонний грип: із 846 підтверджених епізодів інфікування зафіксовано 26 смертей, тобто рівень летальності вже склав 3%.

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Притім близькі до 2019-nCoV коронавіруси SARS і MERS, що вирували кілька років до того, мали рівень смертності 10% і 34% відповідно.

З цієї причини лікарі закликають не нехтувати запобіжними засобами, зокрема, стежити за особистою гігієною, уникати контакту з хворими, за можливості не відвідувати людні місця, дотримуватися здорового способу життя і своєчасно звертатися за допомогою в медустанови в разі виникнення симптомів захворювання (нежить, підвищена температура тіла, біль у горлі, кашель, утруднення в грудях тощо).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Китаї починають випробування вакцини від нового коронавірусу.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Місце
Китай
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