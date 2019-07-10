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/ Пульмонологія

"Найчастіше у людей з низькими доходами": вчені назвали причину смертельної хвороби

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Забруднення повітря сприяє "старінню" легень і збільшує ризик небезпечного захворювання – хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ).

Дослідження, проведене вченими з Лестерського університету, показало, що вплив забруднюючих речовин, які знаходяться у вихлопних газах і промислових викидах, сприяє розвитку ХОЗЛ, повідомляє Daily Mail.

За словами авторів роботи, люди з низькими доходами піддаються більшому ризику, ніж їх більш заможні колеги, навіть якщо у них забруднення повітря однакове. Причину такої різниці дослідники вбачають в поганих умовах проживання, обмеженому доступі до медичних послуг і тривалому впливі забруднення повітря в дитинстві.

"Ми виявили, що люди, які зазнали впливу більш високих рівнів забруднюючих речовин, мали нижчу функцію легень, еквівалентну принаймні року старіння", – заявила керівник дослідження Анна Ханселл.

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Забруднення повітря негативно впливає на здоров'я легень

Ілюстрація

ХОЗЛ – захворювання дихальної системи запального характеру, при якому спостерігається зниження функції легень і постійне прогресування патологічного процесу.

Раніше MedOboz писав, що подорожі по містах з більш високим рівнем забруднення можуть викликати порушення функцій серця і легенів у туристів.

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Тема
здоров'я
Місце
Англія
Тег
Екологія
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