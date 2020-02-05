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/ Пульмонологія

Наближається до пандемії: світові вчені дали тривожний прогноз щодо смертельного коронавірусу

11.1т
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Вчені та експерти з хвороб заявили, що спалах коронавірусу в Ухані скоро можуть оголосити пандемією.

Відзначається, що термін пандемія виведе вірус на новий рівень, оскільки він відноситься до більш глобального спалаху, пише sciencealert.

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Коронавірус

Коронавірус

Уніан

"Коронавірус дуже, дуже передається, і він напевно стане пандемією", – повідомив директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ запевнили, що поширення коронавірусу 2019 nCoV ще не можна називати пандемією – епідемією світового масштабу.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
а шо там Кім Чин Ін притих ?
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qwrqwr qrqwr
qwrqwr qrqwr
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь>>>> https://cuz.su/mblog
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