Наближається до пандемії: світові вчені дали тривожний прогноз щодо смертельного коронавірусу

Вчені та експерти з хвороб заявили, що спалах коронавірусу в Ухані скоро можуть оголосити пандемією.

Відзначається, що термін пандемія виведе вірус на новий рівень, оскільки він відноситься до більш глобального спалаху, пише sciencealert.

Коронавірус Уніан

"Коронавірус дуже, дуже передається, і він напевно стане пандемією", – повідомив директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ запевнили, що поширення коронавірусу 2019 nCoV ще не можна називати пандемією – епідемією світового масштабу.

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