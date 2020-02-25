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/ Пульмонологія

На Закарпатті захворів чоловік, який контактував із китайцем

28.2т
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На Закарпатті чоловіка з підвищеною температурою госпіталізували через те, що 21 день тому він контактував з громадянином Китаю в Ніредьгазі (Угорщина).

Про це повідомляє Mukachevo.net із посиланням на власні джерела у обласній інфекційній лікарні. Після того, як хворий звернувся до медиків, в Берегово створили протиепідемічну комісію і прийняли рішення госпіталізувати його з використанням спецзасобів захисту.

На Закарпатті захворів чоловік, який контактував з китайцем

На Закарпатті захворів чоловік, який контактував з китайцем

Mukachevo.net

В інфекційній лікарні підготували спеціальний бокс для прийому хворого. Його перевірять на коронавірус.

Також стало відомо, що чоловік, який захворів, 1985 року народження, працює у Будапешті на китайця, який родом із провінції Хубей і місяць тому повернувся звідти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області 25 лютого терміново збереться тимчасова протиепідемічна комісія обласної держадміністрації, щоб запобігти занесенню Covid-19 в Україні в результаті спалаху коронавірусу в Італії.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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В срало Украине!
В срало Украине!
В Китае наблюдаем, как развивается эпидемия в условиях мощной борьбы с ней. Теперь, для сравнения, понаблюдаем, как будет развиваться эпидемия в условиях полного отсутствия медицины, порядка, интеллекта и государства.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Заметьте, не там где вой.на, а там где отказываются помогать пострадавшим, в том числе и в во-й-не. Свидомые, отличный повод камнями его забить, ну а потом извиниться, прости мол брат бес по путал. Да и гимн обязательно спеть !
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Украинец в Венгрии работает на китайца... не зря на майдане скакали.
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