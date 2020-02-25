На Закарпатті захворів чоловік, який контактував із китайцем

На Закарпатті чоловіка з підвищеною температурою госпіталізували через те, що 21 день тому він контактував з громадянином Китаю в Ніредьгазі (Угорщина).
Про це повідомляє Mukachevo.net із посиланням на власні джерела у обласній інфекційній лікарні. Після того, як хворий звернувся до медиків, в Берегово створили протиепідемічну комісію і прийняли рішення госпіталізувати його з використанням спецзасобів захисту.
На Закарпатті захворів чоловік, який контактував з китайцем
Mukachevo.net
В інфекційній лікарні підготували спеціальний бокс для прийому хворого. Його перевірять на коронавірус.
Також стало відомо, що чоловік, який захворів, 1985 року народження, працює у Будапешті на китайця, який родом із провінції Хубей і місяць тому повернувся звідти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області 25 лютого терміново збереться тимчасова протиепідемічна комісія обласної держадміністрації, щоб запобігти занесенню Covid-19 в Україні в результаті спалаху коронавірусу в Італії.
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