На Закарпатті захворів чоловік, який контактував із китайцем

На Закарпатті чоловіка з підвищеною температурою госпіталізували через те, що 21 день тому він контактував з громадянином Китаю в Ніредьгазі (Угорщина).

Про це повідомляє Mukachevo.net із посиланням на власні джерела у обласній інфекційній лікарні. Після того, як хворий звернувся до медиків, в Берегово створили протиепідемічну комісію і прийняли рішення госпіталізувати його з використанням спецзасобів захисту.

На Закарпатті захворів чоловік, який контактував з китайцем Mukachevo.net

В інфекційній лікарні підготували спеціальний бокс для прийому хворого. Його перевірять на коронавірус.

Також стало відомо, що чоловік, який захворів, 1985 року народження, працює у Будапешті на китайця, який родом із провінції Хубей і місяць тому повернувся звідти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області 25 лютого терміново збереться тимчасова протиепідемічна комісія обласної держадміністрації, щоб запобігти занесенню Covid-19 в Україні в результаті спалаху коронавірусу в Італії.

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