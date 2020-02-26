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/ Пульмонологія

На Закарпатті коронавірус запідозрили в туристки з Італії

2.2т
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На Закарпатті українські прикордонники виявили людину, в якої запідозрили смертельний коронавірус COVID-19.

Жінку зупинили на пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Вона разом із іншими пасажирами поверталася з Італії, передає УНІАН.

Прессекретарка Чопського прикордонного загону Олена Трачук повідомила, що в жінки за допомогою інфрачервоного термометра визначили підвищену температуру. Пізніше її спрямували на додаткове обстеження.

Епідемія коронавірусу

Епідемія коронавірусу

"Згідно із затвердженим алгоритмом дій, автобус із хворою та всі особи, що контактували з нею, були відразу направлені на безпечну відстань до прибуття медиків", – розповіла вона.

Зазначається, що після виявлення підозри на коронавірус всіх 23 пасажирів відправили в лікарню на обстеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші випадки зараження коронавірусом COVID-19 підтвердилися в Швейцарії, Румунії, Алжирі, а також на півдні Іспанії – в Каталонії.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Державна прикордонна служба України
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