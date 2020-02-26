На Закарпатті коронавірус запідозрили в туристки з Італії

На Закарпатті українські прикордонники виявили людину, в якої запідозрили смертельний коронавірус COVID-19.

Жінку зупинили на пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Вона разом із іншими пасажирами поверталася з Італії, передає УНІАН.

Прессекретарка Чопського прикордонного загону Олена Трачук повідомила, що в жінки за допомогою інфрачервоного термометра визначили підвищену температуру. Пізніше її спрямували на додаткове обстеження.

Епідемія коронавірусу

"Згідно із затвердженим алгоритмом дій, автобус із хворою та всі особи, що контактували з нею, були відразу направлені на безпечну відстань до прибуття медиків", – розповіла вона.

Зазначається, що після виявлення підозри на коронавірус всіх 23 пасажирів відправили в лікарню на обстеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші випадки зараження коронавірусом COVID-19 підтвердилися в Швейцарії, Румунії, Алжирі, а також на півдні Іспанії – в Каталонії.

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