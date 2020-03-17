На якій поверхні коронавірус живе найдовше: вчені дали відповідь

Новий китайський коронавірус COVID-19 найдовше може жити в тому випадку, якщо потрапляє на пластик, а також на нержавійку. Зокрема, на поверхнях із цих матеріалів він здатний залишатися активним протягом двох-трьох днів після зараження.

Про це заявила група вчених із Національного інституту здоров'я США. Результати їхнього дослідження опублікував журнал Newsweek.

Так, щоб порівняти "живучість" коронавірусу з вірусом SARS-CoV-1, який викликає важкий гострий респіраторний синдром (SARS), для тестування була взята низка матеріалів від картону до міді.

Коронавірус найдовше живе на пластику

Якщо на пластику й нержавійці COVID-19 живе найдовше, що найгіршим матеріалом для нього виявилася мідь. На її поверхні вірус живе тільки 4 години.

А ось на картоні він залишається активним до 24 годин. Зазначається, що показники були приблизно однаковими для обох вірусів, які порівнювали. Винятком ж стала саме тривалість їхнього життя на картоні.

"Новий коронавірус залишається активним на ньому значно довше, ніж збудник SARS", – підкреслили дослідники.

Крім цього, вони перевірили, як довго новий коронавірус здатний жити в повітрі. В результаті тести показали, що після розпилення разом із частинками вологи він залишається активним до трьох годин.

"Це пояснює, як масові зібрання людей можуть привести до зараження. Лікарі виявляють сліди вірусу в верхніх і нижніх дихальних шляхах. Коли пацієнти кашляють і чхають, крапельки рідини потрапляють у повітря і на поверхні", – стверджують вчені.

Водночас видання зазначає, що документ із їхнім дослідженням ще не був опублікований і проходить необхідні перевірки перед друком у наукових журналах. Зі свого боку автори сподіваються, що їхні висновки допоможуть з'ясувати, як коронавірусу вдається так швидко поширюватися.

Карта поширення COVID-2019 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені припустили, що пандемія коронавірусу COVID-19 тільки у Великобританії може тривати до весни 2021 року, а госпіталізованими виявляться 7,9 млн жителів Сполученого Королівства.

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