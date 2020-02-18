На "Укрпошті" розповіли про захист від коронавірусу в посилках

В Україні не дезинфікують товари, які надходять на пошту з Китаю, охопленого коронавірусом COVID-2019. Так, на "Укрпошті" не стали вносити зміни в режим роботи та оснащувати працівників спецзасобами захисту.

Про це повідомляє ТСН. Водночас попит на посилки з Китаю серед українців не впав, незважаючи на слова вчених про те, що збудник може передаватися не тільки живими організмами, але й через предмети.

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У Китаї спеціальну обробку проходять багато товарів і навіть гроші.

"Ми керуємося чітко рекомендаціями ВООЗ, Всесвітнього поштового союзу. Вони ніяких обмежень в тому, як обробляються посилки, не вводять", – заявив перший заступник гендиректора "Укрпошти" Олександр Перцовський.

У Центрі громадського здоров'я запевняють, що коронавірус живе на поверхнях до 9 днів.

"Взагалі, середній термін – до 6 днів. Тому, якщо ви отримуєте посилку з Китаю, до цього часу вірус в будь-якому разі втратить свою заразність", – розповів фахівець відділу інфекційного контролю Центру громадського здоров'я Роман Колесник.

На Укрпошті не обробляють посилки Дело

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 12 лютого "Укрпошта" припинила надсилати посилки до Китаю через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, що зумовлено спалахом коронавірусу.

За минулу добу, 17 лютого, кількість тих, що заразилися коронавірусом COVID-2019 в Китаї (включно з Гонконгом, Макао, Тайванем), зросла до 72528 (+1893, позитивна динаміка).

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