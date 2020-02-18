Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

На "Укрпошті" розповіли про захист від коронавірусу в посилках

1.2т
Читати матеріал російською

В Україні не дезинфікують товари, які надходять на пошту з Китаю, охопленого коронавірусом COVID-2019. Так, на "Укрпошті" не стали вносити зміни в режим роботи та оснащувати працівників спецзасобами захисту.

Про це повідомляє ТСН. Водночас попит на посилки з Китаю серед українців не впав, незважаючи на слова вчених про те, що збудник може передаватися не тільки живими організмами, але й через предмети.

Новини
У ВООЗ розкрили несподівану правду про коронавірус

У Китаї спеціальну обробку проходять багато товарів і навіть гроші.

"Ми керуємося чітко рекомендаціями ВООЗ, Всесвітнього поштового союзу. Вони ніяких обмежень в тому, як обробляються посилки, не вводять", – заявив перший заступник гендиректора "Укрпошти" Олександр Перцовський.

У Центрі громадського здоров'я запевняють, що коронавірус живе на поверхнях до 9 днів.

"Взагалі, середній термін – до 6 днів. Тому, якщо ви отримуєте посилку з Китаю, до цього часу вірус в будь-якому разі втратить свою заразність", – розповів фахівець відділу інфекційного контролю Центру громадського здоров'я Роман Колесник.

На Укрпошті не обробляють посилки

На Укрпошті не обробляють посилки

Дело

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 12 лютого "Укрпошта" припинила надсилати посилки до Китаю через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, що зумовлено спалахом коронавірусу.

За минулу добу, 17 лютого, кількість тих, що заразилися коронавірусом COVID-2019 в Китаї (включно з Гонконгом, Макао, Тайванем), зросла до 72528 (+1893, позитивна динаміка).

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Укрпошта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини