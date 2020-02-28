На пунктах пропуску через державний кордон України під час температурного скринінгу у декількох осіб запідозрили коронавірус COVID-2019.

Про це під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню китайського вірусу повідомив головний санітарно-епідеміологічний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, ці нові зразки були доправлені пізно ввечері 27 лютого.

"Вчора доправили пізно ввечері нові зразки на дослідження. Під час температурного скринінгу, який проводиться на всіх пунктах пропуску через державний кордон України, знов- таки виявлено людей з підозрою на коронавірусну інфекцію", – сказав Ляшко.

Нині показники перевіряють у лабораторії МОЗ. Про результати повідомлять після завершення досліджень.

"Перевели систему охорони здоров'я в режим найвищої готовності. Ми готові до зустрічі коронавірусу. Але водночас вживаємо максимум заходів, щоб ця інфекція не проникнула на територію нашої країни", – запевнив Ляшко, додавши, що в Україні не підтверджено жодного випадку зараженням людини СOVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Білорусі, яка межує з Україною, зафіксували перший випадок зараження новим смертельним коронавірусом із Китаю COVID-2019.

Всього у світі, згідно зі статистикою на ранок 28 лютого, заражені 83 342 особи. Одужали вже 36 498. Загальна кількість загиблих – 2 858.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що епідемія COVID-2019 вже минула свій пік, про що свідчить скорочення кількості нових випадків зараження.

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