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/ Пульмонологія

На кордоні з Україною затримано людей із підозрою на коронавірус

4.4т
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На пунктах пропуску через державний кордон України під час температурного скринінгу у декількох осіб запідозрили коронавірус COVID-2019.

Про це під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню китайського вірусу повідомив головний санітарно-епідеміологічний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, ці нові зразки були доправлені пізно ввечері 27 лютого.

На кордоні з Україною затримано людей із підозрою на коронавірус

"Вчора доправили пізно ввечері нові зразки на дослідження. Під час температурного скринінгу, який проводиться на всіх пунктах пропуску через державний кордон України, знов- таки виявлено людей з підозрою на коронавірусну інфекцію", – сказав Ляшко.

Нині показники перевіряють у лабораторії МОЗ. Про результати повідомлять після завершення досліджень.

"Перевели систему охорони здоров'я в режим найвищої готовності. Ми готові до зустрічі коронавірусу. Але водночас вживаємо максимум заходів, щоб ця інфекція не проникнула на територію нашої країни", – запевнив Ляшко, додавши, що в Україні не підтверджено жодного випадку зараженням людини СOVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Білорусі, яка межує з Україною, зафіксували перший випадок зараження новим смертельним коронавірусом із Китаю COVID-2019.

  • Всього у світі, згідно зі статистикою на ранок 28 лютого, заражені 83 342 особи. Одужали вже 36 498. Загальна кількість загиблих – 2 858.

  • Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що епідемія COVID-2019 вже минула свій пік, про що свідчить скорочення кількості нових випадків зараження.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
для заробітчан: як то кажуть і в біді і в родості залишайтеся на місці нє х"р шастать
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