На Diamond Princess різко збільшилася кількість українців, які заразилися коронавірусом

Кількість заражених новим коронавірусом COVID-19 українців на круїзному лайнері Diamond Princess збільшилася до чотирьох.

Про це розповіли у пресслужбі Міністерства закордонних справ України, передає "Гордон". Усього на борту судна перебувало 25 громадян України. Раніше було відомо про двох хворих українців.

"Станом на 26 лютого 2020 року чотири громадянина України, у яких діагностовано наявність вірусу COVID-19, госпіталізовані до медичних установ Токіо. Зараз стан наших співвітчизників задовільний", – повідомили в МЗС.

Решта громадян України продовжують перебувати на борту Diamond Princess. За інформацією посольства України в Японії, їм провели тестування на коронавірус, результати дослідження поки невідомі.

"Наші співвітчизники, які отримають позитивні результати тестів, будуть госпіталізовані в місцеві медустанови, ті, хто отримав негативні – продовжать карантин", – розповіли у відомстві.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що українці-члени екіпажу Diamond Princess відмовилися від евакуації на батьківщину. Так, відомо, що 24 громадянина України, з яких вже четверо знаходяться в лікарні, не мають наміру повертатися додому. Ще з одним українські дипломати намагаються встановити контакт.

Відзначимо, що 24 лютого помер вже четвертий пасажир цього лайнера. Національність і стать померлого не уточнюється. Йому було більше 80 років. Всього на борту судна знаходиться 3500 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США заявили, що почали вибіркове тестування противірусного препарату на заражених смертельним коронавірусом COVID-19.

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