На борту українці: на ізольованому лайнері в Японії різко зросла кількість заражень коронавірусом

Ще у 41 пасажира круїзного лайнера Diamond Princess, який із 3 лютого перебуває у водах поруч із японським портом Йокогама на карантині, виявили пневмонію, викликану коронавірусом 2019 nCoV.

Про це повідомило у п'ятницю Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії. Таким чином, загальна кількість заражених коронавірусіом на лайнері досягла 61 особи. Серед заражених, за його даними, 21 громадянин Японії, вісім – США, по п'ять Австралії і Канади, а також один аргентинець.

Як повідомив на пресконференції у Токіо міністр охорони здоров'я, праці та добробуту Японії Кацунобу Като, усі заражені – пасажири судна, серед них немає членів команди. Це люди у віці від 20 до 80 років.

Українців ізолювали на лайнері в Японії

Найближчим часом заражених повинні евакуювати з судна і доправити до медичних установ, розташованих у п'яти префектурах центральної частини Японії, включаючи Токіо.

Усього, за даними МОЗ, на судні перебуває близько 3,7 тис. осіб – громадян більш ніж 50 країн. Серед них 25 українців, які є членами екіпажу.

Нагадаємо, судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус 2019 nCoV з Китаю вбив уже 638 осіб. Також підтверджено 31 472 випадки інфікування смертельним вірусом.

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