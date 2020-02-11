На борту українці: на Diamond Princess вдалися до радикальних заходів через різкий спалах коронавірусу

Влада Японії планує евакуювати людей похилого віку людей, а також людей з хронічними захворюваннями з лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Йокогами через спалах коронавірусу.

Як повідомляє Japan Times із посиланням на власні джерела, евакуація може початися вранці 11 лютого.

Зазначається, що 80% пасажирів круїзного лайнера старші за 60 років. Зокрема, на лайнері перебувають 215 осіб віком від 80 років, а 11 із них старші за 90 років.

Судно затримали 4 лютого в порту Йокогами й наступного дня відправили на карантин. Корабель почав круїз 20 січня, але повернувся в гавань після того, як в Гонконзі на берег зійшов чоловік, у якого було діагностовано 2019-nCoV.

Нагадаємо, що на лайнері Diamond Princess смертельним коронавірусом з Китаю заразилося вже два українці. Усього на лайнері виявили 135 інфікованих осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус 2019-nCoV вбив вже 1016 осіб. За добу, з 10 на 11 лютого, зафіксовано 108 нових смертей.

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