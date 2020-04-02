Можуть ізолювати в кабінеті: в Україні з'явився алгоритм прийому пацієнтів з коронавірусом

Національна служба здоров'я України спільно з організацією ArcUA розробили короткі алгоритми дій для медиків в разі прийому пацієнта з підозрою на коронавірус COVID-19.
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Як повідомила в Facebook колишній в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, інструкції містять таку інформацію:
Що таке COVID-19 і які основні симптоми.
Алгоритм дій, коли пацієнт дзвонить в сімейну амбулаторію або поліклініку.
Алгоритм дій, коли пацієнт приходить на прийом, і якщо має симптоми гострої респіраторної інфекції.
Рекомендації по організації роботи амбулаторії та поліклініки на час пандемії.
Інструкція з використання засобів індивідуального захисту медичних працівників.
Ілюстрація
"Перший контакт у разі появи симптомів – це ваш сімейний лікар. Тому дуже важливо, щоб сімейні лікарі мали алгоритм дій в кожній ситуації, коли пацієнт дзвонить або приходить на прийом в поліклініку або сімейну амбулаторію", – зазначила Супрун.
Зокрема, в рекомендаціях йдеться, що якщо у пацієнта температура вище 38 градусів, його відразу слід ізолювати в кабінеті і запропонувати надіти маску, якщо він ще не в ній.
Після цього потрібно взяти у пацієнта матеріал для тесту на коронавірус, провести розслідування його останніх контактів.
Також необхідно провести хворого до машини швидкої допомоги, але визначеним шляхом, а не через всю лікарню.
ArcUA
ArcUA
ArcUA
ArcUA
ArcUA
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 2 квітня в Україні було офіційно підтверджено 804 випадки інфікування коронавірусом COVID-19. З них – 20 летальних, 13 осіб одужали.
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