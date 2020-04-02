Можуть ізолювати в кабінеті: в Україні з'явився алгоритм прийому пацієнтів з коронавірусом

Національна служба здоров'я України спільно з організацією ArcUA розробили короткі алгоритми дій для медиків в разі прийому пацієнта з підозрою на коронавірус COVID-19.

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Як повідомила в Facebook колишній в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, інструкції містять таку інформацію:

Що таке COVID-19 і які основні симптоми. Алгоритм дій, коли пацієнт дзвонить в сімейну амбулаторію або поліклініку. Алгоритм дій, коли пацієнт приходить на прийом, і якщо має симптоми гострої респіраторної інфекції. Рекомендації по організації роботи амбулаторії та поліклініки на час пандемії. Інструкція з використання засобів індивідуального захисту медичних працівників.

Ілюстрація

"Перший контакт у разі появи симптомів – це ваш сімейний лікар. Тому дуже важливо, щоб сімейні лікарі мали алгоритм дій в кожній ситуації, коли пацієнт дзвонить або приходить на прийом в поліклініку або сімейну амбулаторію", – зазначила Супрун.

Зокрема, в рекомендаціях йдеться, що якщо у пацієнта температура вище 38 градусів, його відразу слід ізолювати в кабінеті і запропонувати надіти маску, якщо він ще не в ній.

Після цього потрібно взяти у пацієнта матеріал для тесту на коронавірус, провести розслідування його останніх контактів.

Також необхідно провести хворого до машини швидкої допомоги, але визначеним шляхом, а не через всю лікарню.

ArcUA

ArcUA

ArcUA

ArcUA

ArcUA

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 2 квітня в Україні було офіційно підтверджено 804 випадки інфікування коронавірусом COVID-19. З них – 20 летальних, 13 осіб одужали.

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