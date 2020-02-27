Інформація про перший випадок зараження коронавірусом в Україні не відповідає дійсності.

Про це OBOZREVATEL повідомили джерела в Міністерстві охорони здоров'я в четвер, 27 лютого.

Напередодні деякі ресурси поширили новину про те, що інфекція потрапила в Україну від двох громадян, які повернулися з Італії.

При цьому від офіційних джерел була лише інформація про пацієнтів, які після повернення з Європи потрапили до лікарні з пневмонією і тільки теоретично могли контактувати із зараженими коронавірусом.

МОЗ заявив, що коронавируса в Україні немає колаж

Як писав OBOZREVATEL, після спалаху в Італії коронавірус швидко поширився на інші країни, в тому числі ЗМІ заявили про перший випадок захворювання в сусідній для України Польщі. Однак офіційно Варшава це не підтвердила.

Також нещодавно в РНБО розповіли, хто з українців у групі ризику. Виявилося, що в першу чергу до хвороби схильні люди старшого віку.

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