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/ Пульмонологія

МОЗ спростувало OBOZREVATEL чутки про коронавірус в Україні

5.6т
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Інформація про перший випадок зараження коронавірусом в Україні не відповідає дійсності.

Про це OBOZREVATEL повідомили джерела в Міністерстві охорони здоров'я в четвер, 27 лютого.

Напередодні деякі ресурси поширили новину про те, що інфекція потрапила в Україну від двох громадян, які повернулися з Італії.

При цьому від офіційних джерел була лише інформація про пацієнтів, які після повернення з Європи потрапили до лікарні з пневмонією і тільки теоретично могли контактувати із зараженими коронавірусом.

МОЗ заявив, що коронавируса в Україні немає

МОЗ заявив, що коронавируса в Україні немає

колаж

Як писав OBOZREVATEL, після спалаху в Італії коронавірус швидко поширився на інші країни, в тому числі ЗМІ заявили про перший випадок захворювання в сусідній для України Польщі. Однак офіційно Варшава це не підтвердила.

Також нещодавно в РНБО розповіли, хто з українців у групі ризику. Виявилося, що в першу чергу до хвороби схильні люди старшого віку.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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