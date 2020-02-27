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/ Пульмонологія

МОЗ – про коронавірус: українцям варто побоюватися грипу, вже померли 43 людини

1.2т
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Українцям варто більше побоюватися грипу, а не коронаірусу, який з Китаю дістався до європейських країн.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Для України сьогодні грип на першому місці. У цьому сезоні у нас померли 43 людини від грипу. Від грипу ми повинні захищатися такими ж методами, як і від коронавірусної інфекції", – сказав він.

"Люди повинні робити щеплення, це ефективний захист від грипу", – додав Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL, 27 лютого в мережі поширили інформацію про те, що коронавірус проник в Україну. МОЗ офіційно спростував ці чутки, закликавши не вестися не фейки.

Однак МОЗ офіційно підтвердив інформацію про п'ятьох громадян України, хворих в інших країнах.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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