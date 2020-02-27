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/ Пульмонологія

МОЗ підтвердило інформацію про п'ятьох українців із коронавірусом

9.4т
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МОЗ офіційно підтвердив інформацію про п'ятьох громадян України, хворих коронавірусом. Четверо з них заразилися на лайнері Diamond Princess, ще одна дівчина – в Італії.

Увечері 27 лютого в ефірі ток-шоу "Право на владу" про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України Віктор Ляшко.

"У п'ятьох українців коронавірусна інфекція є. Це четверо в Японії – вони подорожували на круїзному лайнері – були членами екіпажу. І одна українка, вона перебувала в Неаполі, у неї також діагностовано коронавірус", – сказав Ляшко.

При цьому він закликав українців не панікувати, розповівши, що влада уважно стежить за ситуацією. Ляшко наголосив, що в Україні коронавірусної інфекції не зафіксували.

За його словами, 80% усіх випадків захворювання коронавірусом було зафіксовано лише в одній китайській провінції Хубей. Інші випадки були пов'язані з подорожами в Піднебесну.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 27 лютого в мережі поширили інформацію про те, що коронавірус проник в Україну. МОЗ офіційно спростував ці чутки, закликавши не вестися не фейки.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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