МОЗ озвучило результати тестів на коронавірус евакуйованих в Нові Санжари

У селищі Нові Санжари серед евакуйованих із Китаю людей заражених коронавірусом COVID-19 не виявили.

Про це на брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів в середу, 26 лютого, заявив заступник міністерки охорони здоров'я Віктор Ляшко. Чиновник пояснив, що МОЗ отримало результати тестів 48 осіб, та інфікованих не знайшлося.

"Ми маємо перші результати досліджень, зразки яких були взяті у людей на обсервації в Нових Санжарах. Вони негативні", – пояснив він.

Обсервація в Нових Санжарах

Також Ляшко прокоментував інцидент, коли на Закарпатті зняли пасажирів рейсового автобуса через підозри на коронавірус. Обстеження в Ужгородській інфекційній лікарні показало, що загрози зараження немає.

Додамо, що сьогодні, 26 лютого, Ляшко був призначений головним санітарно-епідеміологічним лікарем України.

"Наше головне завдання – не допустити проникнення на територію України нового коронавірусу. Або ж у разі, якщо він буде тут зафіксований, максимально його локалізувати. Ми сьогодні для того, щоб посилити систему, яка повинна запобігати проникненню на територію України такого захворювання, призначили Віктора Ляшко головним санітарно-епідеміологічним лікарем країни", – заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку зараження коронавірусом із Китаю.

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