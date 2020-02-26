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/ Пульмонологія

МОЗ озвучило результати тестів на коронавірус евакуйованих в Нові Санжари

6.9т
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У селищі Нові Санжари серед евакуйованих із Китаю людей заражених коронавірусом COVID-19 не виявили.

Про це на брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів в середу, 26 лютого, заявив заступник міністерки охорони здоров'я Віктор Ляшко. Чиновник пояснив, що МОЗ отримало результати тестів 48 осіб, та інфікованих не знайшлося.

"Ми маємо перші результати досліджень, зразки яких були взяті у людей на обсервації в Нових Санжарах. Вони негативні", – пояснив він.

Обсервація в Нових Санжарах

Обсервація в Нових Санжарах

Також Ляшко прокоментував інцидент, коли на Закарпатті зняли пасажирів рейсового автобуса через підозри на коронавірус. Обстеження в Ужгородській інфекційній лікарні показало, що загрози зараження немає.

Додамо, що сьогодні, 26 лютого, Ляшко був призначений головним санітарно-епідеміологічним лікарем України.

"Наше головне завдання – не допустити проникнення на територію України нового коронавірусу. Або ж у разі, якщо він буде тут зафіксований, максимально його локалізувати. Ми сьогодні для того, щоб посилити систему, яка повинна запобігати проникненню на територію України такого захворювання, призначили Віктора Ляшко головним санітарно-епідеміологічним лікарем країни", – заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку зараження коронавірусом із Китаю.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особи
Віктор Ляшко Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Никакой проблемы, а тем более угроз нет ... Но осадочек на долго останется !
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бедные хрюканы зазря на весь мир опозорились. Бугага
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Кристина Стефанова, не опозорились, а прославились. Вспомните копание чёрного моря и службу в СС.
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фил филька
фил филька
не важно! сжечь их на костре! где инквизиция?!)
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
фил филька, инквизиции нет, но сойдут и свои "ахтивисты". Осталось только дождаться помощи МВФ на спички.
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