Мільярдер із Китаю подарував Україні тести на коронавірус для мільйона осіб

У суботу, 21 березня, в Україну прибуде мільйон експрес-тестів на визначення коронавірусу COVID-19.

Всі вони будуть направлені до лікарень по усіх регіонах країни, заявив президент України Володимир Зеленський у програмі "Свобода слова" на ICTV.

Експрес-тести на коронавірус "Українські новини"

"Ситуація в Україні, порівняно з іншими, добра, якщо можна так сказати. У нас ситуація не критична, статистика у нас краща порівняно з іншими країнами. … Чого нам не вистачає, так це експрес-тестів, і ми домовилися з Китаєм, окремо дякую Джек Ма, який допоміг нам і профінансував закупку на 80 млн доларів, та Олександру Ярославському. В суботу ми очікуємо прибуття мільйону швидких тестів в Україну, які будуть направлені у лікарні", – сказав Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL:

У зв'язку із загрозою поширення короновірусу жорсткий карантин в Україні вже введено в низці областей і міст. Він передбачає серйозні обмеження в сфері послуг та торгівлі.

16 березня Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням до українців і розповів про заходи щодо боротьби з коронавірусом, які він доручив ввести Кабінету міністрів.

Раніше було відомо про 5 випадків COVID-19 – у Чернівецькій (4) та Житомирській (1) областях.

Остання пацієнтка з Радомишля – 71-річна жінка, яка напередодні повернулася з Польщі, – померла 13 березня.

При цьому реальна кількість випадків зараження коронавірусом в Україні може значно перевищувати офіційну статистику. Згідно з підрахунками вчених, один летальний випадок – це близько 400 осіб, які можуть бути інфіковані.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!