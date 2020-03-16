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/ Пульмонологія

Мільярдер із Китаю подарував Україні тести на коронавірус для мільйона осіб

4.3т
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У суботу, 21 березня, в Україну прибуде мільйон експрес-тестів на визначення коронавірусу COVID-19.

Всі вони будуть направлені до лікарень по усіх регіонах країни, заявив президент України Володимир Зеленський у програмі "Свобода слова" на ICTV.

Експрес-тести на коронавірус

Експрес-тести на коронавірус

"Українські новини"

"Ситуація в Україні, порівняно з іншими, добра, якщо можна так сказати. У нас ситуація не критична, статистика у нас краща порівняно з іншими країнами. … Чого нам не вистачає, так це експрес-тестів, і ми домовилися з Китаєм, окремо дякую Джек Ма, який допоміг нам і профінансував закупку на 80 млн доларів, та Олександру Ярославському. В суботу ми очікуємо прибуття мільйону швидких тестів в Україну, які будуть направлені у лікарні", – сказав Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL:

  • У зв'язку із загрозою поширення короновірусу жорсткий карантин в Україні вже введено в низці областей і міст. Він передбачає серйозні обмеження в сфері послуг та торгівлі.

  • 16 березня Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням до українців і розповів про заходи щодо боротьби з коронавірусом, які він доручив ввести Кабінету міністрів.

  • Раніше було відомо про 5 випадків COVID-19 – у Чернівецькій (4) та Житомирській (1) областях.

  • Остання пацієнтка з Радомишля – 71-річна жінка, яка напередодні повернулася з Польщі, – померла 13 березня.

  • При цьому реальна кількість випадків зараження коронавірусом в Україні може значно перевищувати офіційну статистику. Згідно з підрахунками вчених, один летальний випадок – це близько 400 осіб, які можуть бути інфіковані.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Simon Igor
Simon Igor
Ярославский дал денег на тесты. А Кернес дал хоть копеечку из наворованных миллионов любимому городу, который он успешно грабит столько лет?
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Гоша Злой
Гоша Злой
ждем в аптеках Киева по 3000 гривен....
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