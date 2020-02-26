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/ Пульмонологія

Мікробіолог з Італії розповіла, коли в країні зникне коронавірус

3.4т
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Коронавірус COVID-19 в Італії може зникнути вже наступного тижня.

Таку думку в інтерв'ю La Repubblica висловила директорка лабораторії клінічної мікробіології і вірусології в Мілані Марія Рита Гисмонда, яка розповіла, як у країні починалася епідемія коронавірусу, і чого від нього далі очікувати.

Так, за її словами, все почалося п'ятнадцять днів тому з невеликою кількістю запитів на аналіз, після чого епідемія почалася в місті Кодоньо. І прибули сотні зразків. Лабораторія Гисмонди і, зокрема, вона сама працюють без пауз уже два тижні поспіль.

Марія Рита Гисмонда

Марія Рита Гисмонда

La Repubblica

На питання "Як довго триватиме цей вірус?" вірусолог відповіла: "Я не думаю, що ми можемо говорити про коронавірус на наступному тижні".

При цьому Гисмонда розповіла про правила поведінки під час епідемії. Зокрема, вона посилено наполягала на тому, що необхідно якомога частіше мити руки і не панікувати. Також вона вважає, що населення повинно бути достатньо проінформоване про вірус, але при цьому багато ЗМІ викликають страх і "промивають мізки".

"Але ми не на війні", – наголосила Гисмонда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії різко зросла кількість інфікованих коронавірусом. Всього за добу захворіли 93 людини, троє загинули. Всього в країні китайським хворі 322 людини

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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