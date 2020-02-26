Мікробіолог з Італії розповіла, коли в країні зникне коронавірус

Коронавірус COVID-19 в Італії може зникнути вже наступного тижня.

Таку думку в інтерв'ю La Repubblica висловила директорка лабораторії клінічної мікробіології і вірусології в Мілані Марія Рита Гисмонда, яка розповіла, як у країні починалася епідемія коронавірусу, і чого від нього далі очікувати.

Так, за її словами, все почалося п'ятнадцять днів тому з невеликою кількістю запитів на аналіз, після чого епідемія почалася в місті Кодоньо. І прибули сотні зразків. Лабораторія Гисмонди і, зокрема, вона сама працюють без пауз уже два тижні поспіль.

Марія Рита Гисмонда La Repubblica

На питання "Як довго триватиме цей вірус?" вірусолог відповіла: "Я не думаю, що ми можемо говорити про коронавірус на наступному тижні".

При цьому Гисмонда розповіла про правила поведінки під час епідемії. Зокрема, вона посилено наполягала на тому, що необхідно якомога частіше мити руки і не панікувати. Також вона вважає, що населення повинно бути достатньо проінформоване про вірус, але при цьому багато ЗМІ викликають страх і "промивають мізки".

"Але ми не на війні", – наголосила Гисмонда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії різко зросла кількість інфікованих коронавірусом. Всього за добу захворіли 93 людини, троє загинули. Всього в країні китайським хворі 322 людини

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