"Ми стоїмо на останній межі": медсестра з Уханя розповіла правду про коронавірус

Новий смертельно небезпечний коронавірус 2019-nCov, вперше виявлений в грудні в китайській Ухані, стрімко "крокує" по світу.

Згідно з останніми офіційними даними, його жертвами стали вже понад 80 осіб, число заражених досягло майже 3 тисяч.

Напередодні в мережі з'явилося відеозвернення медсестри, яка працює в самому епіцентрі зараження, в якому вона розповідає про справжню ситуацію з коровірусом. Варто відзначити, що озвучена нею інформація суттєво відрізняється від тієї, що надають офіційні джерела.

За офіційними даними кількість жертв вірусу досягла 80 чоловік Правда

"Я медсестра з Ухань, я перебуваю в області, зараженій коронавірусом. Я тут, щоб розповісти правду ... У даний момент в провінції Хубей до 90 тисяч людей заражені коронавірусом", – повідомила медпрацівник.

Вона також пояснила, що, якщо заражений пацієнт не ізольований, він заражає близько 14 здорових осіб, і кожен з них, в свою чергу, "роздає" вірус такій же кількості людей.

"Я звертаюся до вас через соціальні мережі з проханням пожертвувати нам захисні костюми, маски і окуляри. В даний час наявних ресурсів недостатньо. Всі лікарі лікарень Ухані зараз на передовій, щоб зупинити коронавірус. Ми всі стоїмо біля останньої межі", – говорить медсестра.

За її словами, вірус зараз знаходиться на порозі вторинної мутації. Симптоми першої мутації виліковні, але якщо відбудеться мутація другого покоління, трапиться щось по-справжньому жахливе.

Також вона закликала китайців не виходити з дому під час святкування Нового року, не влаштовувати вечірки, які не харчуватися не вдома.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що з 26 січня в аеропорту "Бориспіль" почався температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю для запобігання поширенню смертельного китайського коронавіруса 2019-nCoV.

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