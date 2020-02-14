"Ми до цього не готові": евакуйованих через коронавірус українців хочуть помістити в дитячий табір

Українців, яких збираються евакуювати з Уханю, розмістять на два тижні на карантин в санаторії "Пролісок" в Київській області. Це приватний дитячий санаторій, який знаходиться в елітному селищі Козин.

Як OBOZREVATEL розповів співзасновник санаторію, у самій установі виступили проти такої ініціативи. В "Проліску" заявили, що до такого випробування не готові.

"Наш санаторій є дитячим закладом, і не пристосований для подібних заходів. Це все дуже серйозно. Ви розумієте, що наша країна навіть не готова до такого випробування. У нас всього 30 тестів, а з Уханю приїжджає 80 осіб. І карантин повинен бути від 14 до 21 дня. А якщо хтось захворів, то множте на два. Якщо один захворів, далі піде за принципом доміно. Потрібно робити спеціальні резервації як роблять в Америці, як зробили в Китаї, де за два тижні збудували нову клініку з обладнанням", – розповів він.

За словами співрозмовника, керівництво санаторію направило до Обухівської ради лист з протестом.

Відзначимо, що 14 лютого в Обухові скликають позачергову сесію з цього приводу. Як розповіли в районній раді, депутати нібито не проти того, щоб людей з Китаю поселили в їхньому районі, однак вважають, що приватний санаторій не пристосований для цього.

І якщо дійсно серед українців опиняться ті, хто заразився смертельним вірусом, то наслідки можуть бути непередбачуваними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість загиблих в результаті зараження новим коронавірусом COVID-19 за минулу добу склало 254 людини. Всього вірус убив 1483 людини станом на ранок 14 лютого.

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