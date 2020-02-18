"Мені соромно!" Аваков засудив заклики не евакуювати українців з Китаю

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що засуджує заклики не впускати евакуйованих з Китаю українців на батьківщину.

Про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). Аваков повідомив, що такі заклики упродовж останніх днів ширяться у соціальних мережах і новинах.

"Вони закликають: Не допустимо коронавірус в Україну! Ні – заявляє сесія селищної ради… Ми не допустимо цих людей до нас, бо вони несуть з собою вірус. Або збирають сесію обласної ради – "Ми не впустимо цих людей до нас!". В цей момент мені соромно і я хочу цих людей запитати – а ви кого збираєтеся не впустити в Україну? Людей, які потрапили в біду, в епіцентр однієї з найбільших катастроф, яка сталася? Українців, які попросили у своєї країни підтримки? Кого не впускати? 8-річного хлопчика Сашу з Маріуполя, його батьків, трьох 19-річних дівчат із Харкова та Львова, хлопчика із Чернівців? Кого?", – сказав Аваков.

Арсен Аваков

Він наголосив, що Україна тільки тоді Україна, тільки тоді держава, коли думає про своїх громадян.

"Ми не багаті, у нас немає мільйонів, у нас немає широкофюзеляжних літаків, які літають всім світом, але у нас є совість. І якщо ми думаємо про своїх громадян, ми повинні цих людей забрати і врятувати", – наголосив Аваков.

Зазначимо, 20 лютого, Україна планує літаком евакуювати своїх громадян із китайських міста Ухань і провінції Хубей, де набула загрозливого поширення епідемія смертельного коронавірусу. Окрім українців, за запитом міжнародних партнерів, цим рейсом із КНР також заберуть деяких іноземців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, яких найближчим часом евакуюють із китайського Уханя через спалах коронавірусу, перед вильотом перевірятимуть на низку симптомів.

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