Медики заявили про незворотні наслідки коронавірусу для здоров'я

Коронавірус COVID-19 вражає не тільки легені, але й інші органи людини. Водночас навіть після того, як пацієнт поборов хворобу, повністю відновитися йому не вдасться.

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До такого висновку дійшли лікарі та вчені із США і Китаю. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Зокрема, кардіолог із Єльського університету доктор Харлан Крумгольц переконує, що COVID-19 – не просте порушення дихання. Хвороба впливає на серце, печінку, нирки, кровоносну та ендокринні системи, а також мозок людини. А кардіолог Джозеф Бреннан заявляє, що коронавірус призводить до довгострокових наслідків для організму, які можуть бути навіть незворотними.

Лікар із Гонконгу Оуен Цанг Так-інь зазначає, що в деяких людей, які перемогли коронавірус, може виникати зниження функції легень на 20-30%.

В іншому дослідженні китайських учених йдеться про те, що багато хто з людей, які пережили легкі та важкі форми коронавірусу, досі не змогли повернутися до нормального життя. Зокрема, лікарі досліджували 34 пацієнтів із COVID-19 під час госпіталізації та після неї, і з’ясували, що у деяких видужалих порушувалася функція печінки.

Ще одне спостереження за пацієнтами в Китаї говорить про те, що у 12% з них проявлялася серцева недостатність після одужання від коронавірусу. Медики пов'язують це з тим, що під час ускладнень хвороби легені погано забезпечують організм киснем, що й призводить до проблем із серцем.

Вчені пригадують, як родич нового штаму коронавірусу, SARS-CoV, який викликав епідемію атипової пневмонії у 2002-2003 роках, призвів до ураження легень у третини пацієнтів. Ці симптоми проявлялися ще протягом 15 років.

Тоді як у третини пацієнтів, які перехворіли Близькосхідним респіраторним синдромом MERS у 2013 році (теж один зі штамів коронавірусу), спостерігалося рубцювання легенів – фіброз.

Зважаючи на все це, дослідники визнають, що, найімовірніше, пацієнти, які одужали після COVID-19, теж будуть страждати від тривалого ураження легень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що деякі пацієнти, у яких коронавірус підтвердили лабораторно, можуть не відчувати проблем з диханням.